Декриміналізація контенту для дорослих: Зеленський відповів на петицію

Президент України Володимир Зеленський відповів на електронну петицію, яка набрала понад 25 тисяч підписів, щодо декриміналізації виробництва контенту для дорослих. Про це йдеться на офіційному сайті електронних петицій.

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У своїй відповіді президент подякував авторам та підписантам петиції, нагадавши, що Україна є правовою державою, де законодавчі зміни ухвалює виключно Верховна Рада.

Зеленський зазначив, що у парламенті вже перебуває на розгляді відповідний законопроєкт № 12191, який пропонує змінити статтю 301 Кримінального кодексу. Згідно з цим проєктом, кримінальна відповідальність зберігатиметься лише за поширення порнографії серед неповнолітніх або з метою збуту.

Пропозиції, викладені в петиції, направлено до Верховної Ради для врахування під час розгляду цього законопроєкту.

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Історія петиції та аргументи авторки

Авторкою петиції про декриміналізацію виготовлення порнографії є OnlyFans-модель Світлана Дворнікова, яка розмістила її на сайті президента 27 червня 2025 року.

У своєму зверненні Дворнікова наголосила, що за п'ять років роботи на OnlyFans вона сплатила державі понад 40 мільйонів гривень податків. Проте, за її словами, замість подяки за ці кошти держава відкрила проти неї кримінальну справу за статтею 301 (розповсюдження порнографії), а правоохоронці натякали, що за певну суму справа може зникнути.

«Скажіть, чому держава переслідує за діяльність, у якій немає потерпілих? Моя робота — це добровільний обмін між дорослими людьми, які знають, чого хочуть. Усі учасники — повнолітні, усі діють за власним бажанням. Де тут злочин? Хто жертва? Чому стаття 301 фактично є машиною для виготовлення хабарів?» — зазначила Дворнікова.

Авторка петиції закликала Зеленського підтримати законопроєкт № 12191, який пропонує декриміналізувати виготовлення та розповсюдження порнографічних матеріалів повнолітнім особам за їхньою згодою.