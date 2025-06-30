Гетманцев підтримав декриміналізацію контенту для дорослих

Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев публічно висловився за декриміналізацію виробництва контенту для дорослих в Україні. На його думку, держава не може одночасно збирати податки з цієї діяльності та кримінально переслідувати її учасників. Про це він повідомив у Telegram-каналі, коментуючи відповідну петицію на сайті президента.

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Що заявив Гетманцев

Данило Гетманцев назвав поточну ситуацію лицемірством та наголосив на необхідності визначитися з єдиною державною позицією.

«Бути чесними перед собою не можна наполовину. Все інше — лицемірство. Я — за декриміналізацію. Не може держава однією рукою брати у творців контенту гроші податками, а іншою розгортати кампанію з переслідування тих самих платників», — написав Гетманцев.

Петиція моделі OnlyFans

Заява депутата стала реакцією на петицію, створену моделлю платформи OnlyFans. У своєму зверненні вона стверджує, що за останні роки сплатила понад 40 млн грн податків до бюджету України. Попри це, правоохоронні органи відкрили проти неї кримінальну справу за статтею 301 Кримінального кодексу (розповсюдження порнографії) та нібито вимагали хабар за її закриття.

Авторка петиції закликала президента Володимира Зеленського підтримати законопроєкт № 12191, який пропонує декриміналізувати виготовлення та розповсюдження порнографічних матеріалів повнолітнім особам за їхньою згодою.