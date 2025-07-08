В Індії клієнти Jio BlackRock зможуть безпосередньо купувати частки в інвестфондах

Фінтех Jio Financial Services і одна з найбільших інвестиційних компаній BlackRock запустили в Індії спільну компанію Jio BlackRock, яка пропонує інвесторам вкладатися в інвестиційні фонди без участі посередників, пише Reuters з посиланням на джерела. Наразі ринок фондів у країні оцінюється у 72,2 трлн рупій ($844 млрд).

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Деталі

До кінця року компанія планує запустити близько десяти інвестиційних фондів.

За даними Reuters, ця подія може «струснути» всю галузь, оскільки Jio BlackRock пропонує інвесторам можливість здійснювати угоди безпосередньо без участі посередників, до яких вдаються інші гравці на індійському ринку.

Такий підхід знижує комісійні витрати клієнтів. Нині вони у середньому становлять до 2,5% від суми інвестицій.

Для створення незалежної цифрової платформи Jio BlackRock зможе використовувати клієнтську базу Jio (оператор стільникового зв'язку, що належить індійському мільярдеру та засновнику Jio Financial Services Мукешу Амбані) та комплексну операційну систему для управління інвестиціями Aladdin від BlackRock.

Читайте також: BlackRock звернув пошук інвесторів для фонду відновлення України — Bloomberg

Джерела Reuters повідомляють, що компанія звернулася до центрального банку Індії з проханням про запуск восьми фондів цього місяця. Планується, що вартість придбання частки в них починатиметься від 500 рупій (5,83 дол.). Відомо також, що ціна буде нижчою за середню по ринку, але точна цифра не розкривається.

Ще три фонди були запущені в червні — в них вклалися 90 інституційних і 67 тисяч приватних інвесторів.