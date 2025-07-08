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8 липня 2025, 14:57

Для українців важливіша надійність банку, ніж ставка за депозитом — опитування

Майже для третини українців, які користуються фінансовими послугами, наявність гарантії за вкладами є одним із визначальних критеріїв при виборі банку для відкриття рахунку. Про це свідчать результати опитування, повідомляє пресслужба Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Майже для третини українців, які користуються фінансовими послугами, наявність гарантії за вкладами є одним із визначальних критеріїв при виборі банку для відкриття рахунку.
Фото: pixabay.com

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Основним чинником при виборі банку залишається сприйняття його як надійного та стабільного. Порівняно з 2021 роком цей показник із 46% зріс до 55%. Ще третина клієнтів банків орієнтується на власний попередній досвід (31% у 2025-му проти 25% у 2021 р.).

«Приблизно така ж частка опитаних — на наявність гарантій за вкладами, розгалуженість мережі банкоматів та відділень і відгуки родичів, друзів», — розповіла директорка-розпорядниця Фонду гарантування вкладів Ольга Білай під час презентації результатів Загальнонаціонального опитування щодо обізнаності споживачів фінансових послуг про систему гарантування вкладів.

Ставка за депозитами відіграє меншу роль

При цьому, як зазначила спікерка, на сьогодні для українців менш важливу роль при виборі банку відіграє відсоткова ставка за депозитами. Якщо за підсумками 2023 року на цей фактор орієнтувалися 37% користувачів банківських послуг, то у 2025 році цей показник складає 28%.

Також серед критеріїв вибору банку, якими керуються українці при відкритті рахунку, — наявність мобільного додатку для онлайн-банкінгу (24%), рекомендації роботодавців (14%).

Дослідження

Дослідження проведено соціологічною групою Рейтинг на замовлення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у квітні-травні 2025 року.

Аудиторія дослідження: жителі України віком від 18 років і старші, які є споживачами різних фінансових послуг, в усіх областях, окрім тимчасово окупованих територій Херсонської, Харківської, Запорізької, Донецької, Луганської областей та А Р Крим.

Вибіркова сукупність: 2 000 респондентів. Статистична похибка вибірки (з довірчою імовірністю 0,95): не більше 2,2%.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
+15
MAXAOH
MAXAOH
8 липня 2025, 15:16
#
Бред… Главное, что бы проценты инфляцию перекрывали!
+
0
Три літри
Три літри
8 липня 2025, 15:54
#
Папір і не таку брехню стерпить.
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