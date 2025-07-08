Macan збільшує частку електромобілів Porsche до 36% у першому півріччі 2025 року

Компанія Porsche повідомила про глобальні поставки 146 391 автомобіля у першому півріччі 2025 року. Цікаво, що майже 60% проданих моделей Macan були повністю електричними, повідомляє Investing.

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Саме Macan став найпопулярнішою моделлю автовиробника в першому півріччі: з січня по червень було поставлено 45 137 авто — на 15% більше, ніж за аналогічний період торік. З них 25 884 автомобілі були повністю електричними, а 19 253 мали двигуни внутрішнього згоряння, які продовжують продаватися на більшості ринків за межами ЄС.

Електрифіковані автомобілі (повністю електричні та гібриди) склали 36,1% від загального обсягу поставок Porsche у першому півріччі, що на 14,5 відсоткових пункти більше, ніж за аналогічний період 2024 року. Повністю електричні моделі становили 23,5%, а гібриди, що підключаються до мережі, — 12,6%.

Член правління з продажу та маркетингу Маттіас Беккер заявив, що повністю електричний Macan зіграв ключову роль у збільшенні продажів електрифікованих автомобілів.

Він зазначив, що Porsche зберегла регіональний баланс у поставках, попри геополітичний тиск, і продовжить узгоджувати пропозицію з попитом у рамках своєї поточної стратегії.

Регіональні показники

Північна Америка залишилася найбільшим регіоном для Porsche: поставки зросли на 10% до 43 577 одиниць, що є рекордним показником для піврічного періоду.

Компанія заявила, що зростання було зумовлене більшою доступністю продукції та заходами щодо захисту цін у відповідь на підвищення імпортних тарифів.

Поставки на закордонні та ринки, що розвиваються також зросли на 10% до 30 158 одиниць, що є ще одним рекордом для компанії.

Натомість у Європі (за винятком Німеччини) поставки знизилися на 8% до 35 381 автомобіля. У Німеччині було поставлено 15 973 автомобілі, що на 23% менше. Компанія пояснила це зниження високими показниками попереднього року через «наздоганяючі» поставки 2023 року.

У Китаї поставки впали на 28% до 21 302 одиниць. Porsche вказала на триваючу слабкість у сегменті люксових автомобілів та посилення конкуренції. Загалом, глобальні поставки знизилися на 6% порівняно з першим півріччям 2024 року.

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Динаміка окремих моделей

Panamera зафіксувала 14 975 поставок, що на 13% більше, ніж минулого року.

Поставки 911 впали на 9% до 25 608 одиниць, що, за словами Porsche, сталося після сильних продажів попередньої моделі та поетапного випуску оновлених версій.

Поставки 718 Boxster та 718 Cayman впали на 12% до 10 496 одиниць, в основному через обмеження доступності моделей, пов'язані з правилами кібербезпеки ЄС. Очікується, що виробництво поточної серії 718 завершиться у четвертому кварталі 2025 року.

Поставки Taycan знизилися на 6% до 8 302 одиниць.

Cayenne зафіксував падіння на 23%, з поставкою 41 873 автомобілів, частково через ефект «наздоганяючих» поставок попереднього року.

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