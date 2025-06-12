Porsche залишився лідером серед люксових брендів восьмий рік поспіль

Німецький автомобільний бренд Porsche залишився лідером світового рейтингу у сегменті товарів класу «люкс» за підсумками восьмого року поспіль, повідомляє Brand Finance. При цьому вартість компанії за минулий рік знизилася на 4,6% — до $41,1 млрд.

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Деталі

На друге місце вийшов виробник парфумів Chanel (+45,4%, до $37,9 млрд), відтіснивши на третій рядок відомий своїми сумками Louis Vuitton (+2,1%, до $32,9 млрд). При цьому Chanel продемонстрував значний приріст вартості в рейтингу.

На четвертій позиції залишився Hermes (+19,4% до $19,9 млрд). На п'яте місце з сьомого піднявся швейцарський виробник годинника Rolex (+36% до $18,8 млрд). Шостий рядок, як і раніше, займає Dior (+18% до $17,32 млрд).

На сьому позицію з восьмою перемістився Cartier (+15,4% до $15,7 млрд), на восьму з дев'‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌ятої — Ferrari (+36,3% до $14,4 млрд). Італійський бренд одягу Gucci (-23,6% до $11,4 млрд) опустився на дев'яте місце з п'ятого.

Десятку лідерів замикає Guerlain ($7,7 млрд), який піднявся з одинадцятої позиції минулого року та витіснив Tiffany & Co. із топ-10.

Серед 50 компаній рейтингу Brand Finance — 15 французьких (на них припадає 48,7% вартості всіх брендів), 15 італійських (18,4%), шість швейцарських (8,3%), п'ять британських (3,5%) та чотири американські (5,8%).

Porsche є єдиним представником Німеччини, але на нього припадає 13% від загальної вартості.

У рейтингу також є одна китайська компанія — готельна мережа Shangri-La (35-е місце).