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8 липня 2025, 9:40

Словаччина знову заблокувала 18-ий пакет санкцій ЄС проти росії

Словаччина знову заблокувала ухвалення 18-го пакету санкцій проти росії на рівні послів країн-членів при Європейському Союзі. Про це повідомив відділ комунікацій Міністерства закордонних та європейських справ країни.

Словаччина знову заблокувала ухвалення 18-го пакету санкцій проти росії на рівні послів країн-членів при Європейському Союзі.

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Що відомо

Словацький уряд на чолі із прем'єр-міністром Робертом Фіцо неодноразово заявляв, що не підтримуватиме підготовлений пакет санкцій через ініціативу RePowerEU, яка передбачає повне припинення постачання російського природного газу до ЄвроСоюзу з 1 січня 2028 року.

За словами Фіцо, це може мати суттєвий негативний економічний вплив на Словаччину.

Читайте також: ЄС ще на пів року продовжив економічні санкції проти росії

Словацька Республіка високо оцінила робочі переговори з представниками Європейської комісії на тему енергетики та RePowerEU, метою яких було сприяти кращому розумінню застережень та вимог Словацької Республіки як найбільш постраждалої держави-члена.

У відомстві наголосили, що пропозиція RePowerEU є «серйозним викликом для конкурентоспроможності економіки, особливо з погляду цін на енергоносії та енергетичної безпеки Словаччини», тому, мовляв, Словаччина залишається на своїй поточній позиції щодо 18-го пакету санкцій.

«Словацька Республіка готова продовжувати конструктивне спілкування з Європейською Комісією, а також на основі своєї ініціативи продовжувати пошук можливих рішень у спільному діалозі на благо громадян та бізнесу», — заявило міністерство і додало, що переговори ще не усунули фундаментальні занепокоєння та застереження, які Словаччина все ще має щодо пропозиції RePowerEU.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Я_ __
Я_ __
8 липня 2025, 10:55
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«„Словацька Республіка готова продовжувати конструктивне спілкування з Європейською Комісією, а також на основі своєї ініціативи продовжувати пошук можливих рішень у спільному діалозі на благо громадян та бізнесу“»

Ціною життя тисяч громадян іншої країни, потужні «партнери».

«Словаччина знову заблокувала 18-ий пакет санкцій ЄС проти росії»

Ну, з урахуванням того, що в ЄС вже деінде проводили опитування, чи готові брати зброю до рук мешканці тих чи інших країн в ЄС для захисту країни від іноземної агресії (до речі в словаччині якраз це лише 49%), тобто ЄС цілком допускає можливіть майбутньої війни з мордором.

Тож, цікаво на цьому фоні блокувань санкцій і подальшої торгівлі з мордором, якби, а точніше, що саме зробили б Британія, штати та СРСР, у випадку, якби хто з їх союзників/партнерів торгував би з гітлеревською Германією, от дуже цікаво, кожен тут знайде сам для себе відповідь.

А ще варто задуматися про те, що серце і основа рушійна сила ЄС — це Германія і Франція, якщо ці дві країни, ну раптом, вийдуть з цього союзу — то ЄС швидше за все схлопнеться. Тож, на цьому фоні, абсолютно нелогічно, зважаючи на внески Германії і Франції, ставити їх голоси в один ряд з такими маленькими країнами (в контексті економіки) як угорщина та словаччина, ну, ЄС помітить якщо з ЄС вийдуть угорщина і словаччина? От і я про теж саме, а якби вийшли Германія і Франція — помітили б всі країни ЄС. Для уникнень таких маніпуляцій з боку словаччини, треба було б, щоб вирішальне слово було за Германією.
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