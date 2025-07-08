«Словаччина знову заблокувала 18-ий пакет санкцій ЄС проти росії»

Словаччина знову заблокувала ухвалення 18-го пакету санкцій проти росії на рівні послів країн-членів при Європейському Союзі. Про це повідомив відділ комунікацій Міністерства закордонних та європейських справ країни.

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Що відомо

Словацький уряд на чолі із прем'єр-міністром Робертом Фіцо неодноразово заявляв, що не підтримуватиме підготовлений пакет санкцій через ініціативу RePowerEU, яка передбачає повне припинення постачання російського природного газу до ЄвроСоюзу з 1 січня 2028 року.

За словами Фіцо, це може мати суттєвий негативний економічний вплив на Словаччину.

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Словацька Республіка високо оцінила робочі переговори з представниками Європейської комісії на тему енергетики та RePowerEU, метою яких було сприяти кращому розумінню застережень та вимог Словацької Республіки як найбільш постраждалої держави-члена.

У відомстві наголосили, що пропозиція RePowerEU є «серйозним викликом для конкурентоспроможності економіки, особливо з погляду цін на енергоносії та енергетичної безпеки Словаччини», тому, мовляв, Словаччина залишається на своїй поточній позиції щодо 18-го пакету санкцій.

«Словацька Республіка готова продовжувати конструктивне спілкування з Європейською Комісією, а також на основі своєї ініціативи продовжувати пошук можливих рішень у спільному діалозі на благо громадян та бізнесу», — заявило міністерство і додало, що переговори ще не усунули фундаментальні занепокоєння та застереження, які Словаччина все ще має щодо пропозиції RePowerEU.