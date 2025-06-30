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30 червня 2025, 14:50

ЄС ще на пів року продовжив економічні санкції проти росії

Євросоюз оголосив у понеділок, 30 червня, про продовження на наступні шість місяців економічних обмежувальних заходів проти росії через її війну в Україні. Про це повідомляє Укрінформ.

Євросоюз оголосив у понеділок, 30 червня, про продовження на наступні шість місяців економічних обмежувальних заходів проти росії через її війну в Україні.
Фото: depositphotos

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Що відомо

«Рада ЄС сьогодні продовжила дію обмежувальних заходів ЄС у зв'язку з триваючими діями російської федерації, що дестабілізують ситуацію в Україні, ще на 6 місяців, до 31 січня 2026 року. Ці санкції, вперше запроваджені у 2014 році у відповідь на дії росії з дестабілізації ситуації в Україні, були суттєво розширені з лютого 2022 року, в контексті неспровокованої та нічим не виправданої військової агресії Росії проти України», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ці санкції включають широкий спектр секторальних заходів, включаючи обмеження в торгівлі, фінансах, технологіях та у використанні товарів подвійного призначення, в промисловості, у транспорті та у поставках товарів розкоші.

Ці заходи також включають заборону на імпорт або трансфер територією ЄС російської сирої нафти, що поставляється морським шляхом, а також заборону поставок певних продуктів нафтопереробки з росії до ЄС, відключення від системи SWIFT деяких ключових російських банків, припинення трансляції та позбавлення ліцензій на мовлення кількох російських ЗМІ, що підтримуються кремлем.

Додатково спеціальні заходи дозволяють ЄС протидіяти обходу санкцій.

Як наголошується, допоки незаконні дії рф продовжують порушувати основоположні норми міжнародного права, включаючи, зокрема, заборону на застосування сили, доречно зберігати в силі всі заходи, запроваджені ЄС, і вживати додаткових заходів, якщо це необхідно.

Зазначається, що з 24 лютого 2022 року ЄС ухвалив 17 безпрецедентних і жорстких пакетів санкцій у відповідь на повномасштабне вторгнення росії в Україну.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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youknow
youknow
30 червня 2025, 15:16
#
Це все?:))
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