Ринок нафти нестабільний після рішення ОПЕК+ збільшити видобуток

Ціни на нафту марки Brent у понеділок демонстрували волатильні торги в районі $69 за барель після того, як альянс ОПЕК+ оголосив про більше, ніж очікувалося, збільшення видобутку нафти в серпні. Таке рішення свідчить про впевненість у силі світового попиту. Про це у понеділок, 7 липня, повідомляє сайт Trading Economics.

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Деталі рішення ОПЕК+

Вісім членів альянсу ОПЕК+ погодилися збільшити видобуток на 548 000 барелів на добу в серпні. Очікується, що аналогічне підвищення може відбутися і у вересні. Це є прискоренням порівняно з попередніми місяцями (з травня по липень), коли видобуток збільшували на 411 000 барелів на добу.

В ОПЕК+ заявили, що рішення було ухвалено на основі стабільного прогнозу для світової економіки та сильних фундаментальних показників ринку. Подальші кроки будуть розглядатися на наступній зустрічі альянсу 3 серпня.

Сигнали ринкової сили

Попри збільшення пропозиції, що мало б тиснути на ціни, ринок отримує і протилежні, «бичачі» сигнали. Зокрема, Саудівська Аравія підвищила свої офіційні ціни на нафту для азійських покупців, що вказує на те, що фізичний ринок залишається напруженим, а попит — високим.

Водночас інвестори зберігають обережність на тлі торговельної невизначеності. Ринки уважно стежать за політикою США, оскільки запровадження в дію нових мит президента Трампа заплановане на 1 серпня, що може вплинути на глобальне економічне зростання і попит на нафту.