Ілон Маск оголосив про створення власної політичної партії у США й назвав фіатні гроші «безнадійними»

Мільярдер Ілон Маск заявив про створення нової політичної сили в США під назвою «Американська партія» та підтвердив, що вона прийматиме біткоїн. У відповідь на запитання в соціальній мережі X, підприємець назвав фіатні гроші «безнадійними».

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Ідея партії Маска

Нова партія позиціонується як альтернатива двопартійній системі Демократів та Республіканців. За словами Маска, США зараз живуть не за демократії, а в системі, охопленій корупцією та марнотратством. Він назвав свою політичну силу «інструментом повернення громадянам свободи».

Ця ініціатива виникла на тлі нещодавнього публічного конфлікту Маска з президентом Дональдом Трампом через ухвалений законопроєкт на $3,4 трлн, який підприємець назвав «огидною мерзотою» через подальше нарощування бюджетного дефіциту.

Стратегія та перші реакції

За планом Маска, партія не буде намагатися одразу виграти президентські вибори. Натомість вона сконцентрує зусилля на кількох ключових округах Сенату та Палати представників, щоб отримати можливість блокувати спірні законопроєкти та просувати власні ініціативи.

Дональд Трамп вже відреагував на ініціативу, заявивши, що Маск «зійшов з рейок» і нагадавши, що треті партії в США історично зазнають невдач. Попри це, проєкт вже отримав підтримку від відомих підприємців, зокрема Марка Кьюбана та Ентоні Скарамуччі. Наразі партія запустила свій сайт, але ще не пройшла офіційну реєстрацію у Федеральній виборчій комісії.

Реакція ринку

На момент написання новини, акції Tesla втратили 7% на премаркеті.

Чому це важливо

Хоча історія не на боці третіх партій у США, ініціатива Ілона Маска може стати значним дестабілізуючим фактором для американської політики. На відміну від попередників, Маск має три потужні ресурси, яких не було в інших: практично необмежені особисті кошти, власну глобальну медіа-платформу (соцмережа X) та величезну армію лояльних прихильників.

Підтримка біткоїна та критика фіатної системи є чітким сигналом, спрямованим на залучення специфічного електорату: технологічно просунутих, лібертаріанськи налаштованих виборців, розчарованих в обох традиційних партіях.