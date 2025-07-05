Бізнесу обіцяють гнучкіші правила: у Раду подано новий законопроєкт щодо «Клубу білого бізнесу»

Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив про подання нового законопроєкту, який вдосконалює правовий режим Території високого рівня податкової довіри — так званого «Клубу білого бізнесу».

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За його словами, ініціатива з'явилася на запит бізнесу, який запропонував низку змін до чинних правил участі в цьому режимі.

«Ми врахували пропозиції підприємців і запропонували гнучкіші умови доступу», — заявив Гетманцев.

Що змінюється

Серед основних змін:

Пом’якшення вимоги щодо «відсутності фактів порушення податкових обов’язків щодо подання звітності» — дозволяється наявність штрафів у межах однієї мінімальної зарплати (8 тис. грн), за умови їх сплати.

Урегулювання розрахунку зарплатного критерію для платників, які мають унікальний КВЕД у межах регіону або країни.

Доопрацювання показника рівня сплати ПДВ — з метою розширення кола платників, для яких об'єктивно не має застосовуватись цей критерій.

Урегулювання процедури перевірок — якщо перевірка вже розпочата, діють чіткі правила.

Поширення загальної преференції щодо непроведення документальних планових перевірок платників податків, включених до Переліку, також на платників податків, які здійснюють діяльність у сфері виробництва та/або реалізації підакцизної продукції

Прозорість структури власності — обов’язкова наявність даних про кінцевого бенефіціара та відсутність відмітки про можливу недостовірність такої інформації в ЄДР.

Уточнення порядку розрахунку податку на прибуток — для більш об'єктивної оцінки.

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Гетманцев наголосив, що проєкт закону — ще один крок до зміцнення довіри між державою та бізнесом. Наступний етап — робота в комітеті та обговорення з підприємцями.