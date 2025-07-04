В Україні відновлюється обов'язкова статистична звітність для бізнесу

З 5 липня 2025 року в Україні знову стає обов'язковим подання державної статистичної звітності для всіх підприємств та установ. Відповідні зміни до законодавства, ухвалені Верховною Радою та підписані Президентом, були офіційно опубліковані та набувають чинності. Про це у п'ятницю, 4 липня, повідомила пресслужба Державної служби статистики.

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Навіщо повертають звітність

Як пояснили у Держстаті, відновлення системного збору статистичних даних є критично важливим для держави. Без повної та репрезентативної інформації неможливо об'єктивно оцінювати реальний стан підприємств, відстежувати ситуацію на ринку праці та розуміти структурні зміни в економіці. Ці дані є основою для ухвалення ефективних рішень щодо відновлення та розвитку України.

Добровільне звітування та майбутні кроки

Голова Держстату Арсен Макарчук зазначив, що навіть під час дії норми про необов'язковість звітування, понад 70% респондентів продовжували подавати дані добровільно, а в деяких регіонах цей показник перевищував 90%. Однак через відсутність повного охоплення ці дані не можна було вважати репрезентативними.

Повернення обов'язкової звітності також відкриває можливість для відновлення вибіркових обстежень домогосподарств щодо умов їхнього життя, зайнятості та доходів. Держстат обіцяє найближчими днями оприлюднити оновлені інструкції та надати всю необхідну технічну підтримку респондентам.