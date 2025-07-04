Фондові ринки Великої Британії та інших країн Європи відкрилися зниженням у п'ятницю. Падіння відбувається на тлі посилення торговельної невизначеності, оскільки інвестори очікують на офіційні оголошення щодо нових мит від президента США Дональда Трампа. Про це пише investing.com.
Європейські ринки падають на тлі очікування «тарифних листів» від Трампа
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Падіння на європейських біржах
Британський індекс «блакитних фішок» FTSE 100 знизився на 0,2%. Водночас британський фунт стерлінгів впав на 0,1% по відношенню до долара, проте утримується вище позначки 1,36.
Падіння зачепило й інші ключові європейські ринки: німецький індекс DAX знизився на 0,5%, а французький CAC 40 впав майже на 1%.
Наближення тарифного дедлайну
Занепокоєння інвесторів викликане заявою Дональда Трампа, зробленою напередодні. Він повідомив, що у п'ятницю уряд США почне розсилати листи великим економікам із детальним описом нових тарифних ставок, які почнуть діяти з 1 серпня.
За словами Трампа, ставки варіюватимуться в широкому діапазоні: від 10−20% до 60−70%.
Крайній термін для уникнення цих підвищених мит шляхом укладення двосторонніх угод спливає 9 липня. Незважаючи на початковий оптимізм американських чиновників, на сьогодні було оголошено лише про три такі угоди.
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