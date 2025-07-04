Європейські ринки падають на тлі очікування «тарифних листів» від Трампа

Фондові ринки Великої Британії та інших країн Європи відкрилися зниженням у п'ятницю. Падіння відбувається на тлі посилення торговельної невизначеності, оскільки інвестори очікують на офіційні оголошення щодо нових мит від президента США Дональда Трампа. Про це пише investing.com.

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Падіння на європейських біржах

Британський індекс «блакитних фішок» FTSE 100 знизився на 0,2%. Водночас британський фунт стерлінгів впав на 0,1% по відношенню до долара, проте утримується вище позначки 1,36.

Падіння зачепило й інші ключові європейські ринки: німецький індекс DAX знизився на 0,5%, а французький CAC 40 впав майже на 1%.

Наближення тарифного дедлайну

Занепокоєння інвесторів викликане заявою Дональда Трампа, зробленою напередодні. Він повідомив, що у п'ятницю уряд США почне розсилати листи великим економікам із детальним описом нових тарифних ставок, які почнуть діяти з 1 серпня.

За словами Трампа, ставки варіюватимуться в широкому діапазоні: від 10−20% до 60−70%.

Крайній термін для уникнення цих підвищених мит шляхом укладення двосторонніх угод спливає 9 липня. Незважаючи на початковий оптимізм американських чиновників, на сьогодні було оголошено лише про три такі угоди.