Долар подорожчав, євро подешевшало: оновлений курс НБУ

Національний банк України встановив на 7 липня 2025 року офіційний курс гривні на рівні 41,7341 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ знизив курс гривні на 1 копійку.

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Офіційний курс гривні до євро на понеділок встановлено на рівні 49,1210 грн/євро. Це на 5 копійок нижче, ніж у п'ятницю. Нагадаємо, що 2 липня, офіційний курс європейської валюти сягнув нового історичного максимуму — 49,4093 грн/євро.

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