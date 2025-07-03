Гривня зміцнилася щодо долара, але впала до євро: НБУ встановив курси на п'ятницю

Національний банк України встановив на 4 липня 2025 року офіційний курс гривні на рівні 41,7239 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ підвищив курс гривні на 8 копійок.

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Офіційний курс гривні до євро на п'ятницю встановлено на рівні 49,1758 грн/євро. Це на 4 копійки нижче, ніж у четвер. Нагадаємо, що 2 липня, офіційний курс європейської валюти сягнув нового історичного максимуму — 49,4093 грн/євро.

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