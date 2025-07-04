У Києві відновили рух кільцевої електрички після обстрілу

Після пошкоджень залізничної інфраструктури внаслідок ворожого обстрілу і сумлінної роботи колійників та залізничних енергетиків — Kyiv City Express знову курсує по всьому кільцю. Про це повідомляє пресслужба перевізника.

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Наразі ще ведуться ремонтні роботи однієї колії. Посадка та висадка пасажирів в обидві сторони (за годинниковою стрілкою та проти) по станції Київ-Волинський здійснюється на 2 колії, платформа № 2.

Першим по відновленому вже маршруту рушив поїзд Б15 зі Святошина у напрямку Дарниці через станцію Вокзальна.

Всі відправлення — за графіком.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що у ніч з 3 на 4 липня, російські війська в черговий раз атакували Київ дронами та балістичними ракетами. Унаслідок ворожого обстрілу було пошкоджено залізничну інфраструктуру в межах міста.

За даними медиків, відомо про 24 постраждалих, 12 із них наразі перебувають у стаціонарах столичних лікарень. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко.