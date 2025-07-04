У Києві через обстріл затримуються поїзди, частина автобусів та тролейбусів курсує з обмеженнями

У ніч з 3 на 4 липня, російські війська в черговий раз атакували Київ дронами та балістичними ракетами. Унаслідок ворожого обстрілу пошкоджено залізничну інфраструктуру в межах міста. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

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Зазначається, що пасажирські поїзди західного напрямку прямують відхиленим маршрутом через Вишневе та Дарницю, що спричиняє затримки до 2 годин.

Станом на 7:30 роботи з відновлення тривають. Вже частково подали напругу, поїзди фастівського напряму поїхали своїм звичним ходом.

Поїзди північно-західного (святошинського) напрямку поки що курсують із резервними тепловозами.

Рейси коростенського напрямку курсуватимуть через Почайну та Дарницю — на лівому березі буде додаткова зупинка з можливістю пересадки на Kyiv City Express.

Kyiv City Express наразі здійснює тактовий рух північним півкільцем Дарниця — Русанівка — Лівобережна — Воскресенка — Почайна — Сирець — Святошин (в обидвох напрямках).

Наразі з початкової станції відправлено № 705 Київ-Перемишль із затримкою +1:28, № 1/123 Харків-Івано-Франківськ, Ворохта із затримкою +4:40 та № 21/103 Краматорськ, Харків — Львів із затримкою +4:36.

Рух тролейбусів

Рух транспорту на вул. Жмеринській, вул. Якуба Коласа та просп. Відрадному частково перекритий. Про це повідомляє КМДА.

Рух тролейбусного маршруту № 41 заблокований.

А тролейбуси № 27 курсують до Індустріального мосту.

Автобуси

Також змінено маршрути низки автобусів:

№ 78 — від ст.м. «Васильківська» до Кільцевої дороги;

№ 9 — у напрямку ст. м. «Лукʼянівська» за маршрутом № 69;

№ 69 — у напрямку вул. Литвиненко-Вольгемут за маршрутом № 9;

№ 2 — від вул.Шолуденка до ст. «Київ-Волинський» без заїзду на вул. Вахтанга Кікабідзе;

№ 75 — з вул. Григорія Гуляницького без заїзду на зупинки «Лугова», «Набережна», «Шевченка», «Поліклініка».

Обстріл Києва

У ніч на 4 липня російські війська атакували Київ дронами та ракетами. Станом на 8:00 відомо про 23 постраждалих від атаки ворога на столицю. 14 із них госпіталізували. Іншим надали допомогу амбулаторно або на місці. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко.