У чотирьох районах Києва тимчасово зупинили подачу газу через атаку рф

У Святошинському, Києво-Святошинському, Солом’янському та Голосіївському районах Києва тимчасово зупинили подачу газу до житлових будинків через чергову російську атаку. Про це повідомляє пресслужба Київгазу.

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Зазначається, що аварійні бригади вже працюють на місці, ліквідуючи наслідки обстрілу — зокрема падіння уламків, влучання безпілотників та ракет.

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Обстріл Києва

У ніч на 4 липня російські війська атакували Київ дронами та ракетами. Станом на 8:00 відомо про 23 постраждалих від атаки ворога на столицю. 14 із них госпіталізували. Іншим надали допомогу амбулаторно або на місці. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко.