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4 липня 2025, 13:32

Чому євро б'є рекорди: НБУ пояснив причини різкого подорожчання

Нещодавнє різке зростання курсу євро, який вперше перевищив позначку 49 гривень, було спричинене переважно глобальними факторами, а не внутрішніми українськими процесами. Головною причиною стало ослаблення долара США щодо євро на міжнародних ринках на тлі змін у політиці США. Про це заявили в Національному банку України, пише LIGA.net.

Нещодавнє різке зростання курсу євро, який вперше перевищив позначку 49 гривень, було спричинене переважно глобальними факторами, а не внутрішніми українськими процесами.

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Глобальні тренди та невизначеність

У Національному банку пояснили, що ключовий вплив на світові ринки зараз має не стільки посилення торговельних протистоянь, скільки відчутне зростання загальної невизначеності. Це вже негативно позначилося на ділових очікуваннях у світі та призвело до ослаблення позицій долара.

«У результаті на тлі помірних змін курсу гривні до долара, до євро вона послабилася через коливання курсу євро до долара», — повідомили у Нацбанку.

Механізм крос-курсу

Регулятор нагадав, що в Україні основною курсоутворювальною валютою є долар США. Офіційний курс гривні до долара встановлюється за результатами торгів на українському міжбанківському ринку, де попит та пропозиція визначають його вартість.

Водночас офіційний курс гривні до євро та інших валют розраховується опосередковано — через крос-курс, тобто на основі співвідношення курсу євро до долара на міжнародних ринках та офіційного курсу гривні до долара.

Вплив на внутрішній ринок

В НБУ визнають, що на курс гривні впливають і внутрішні чинники, як-от стан платіжного балансу та локальний попит на валюту. Проте, як зазначає регулятор, вплив глобальних валютних трендів залишається значним, навіть попри запроваджені через війну обмеження на рух капіталу. Поточна ситуація з курсом євро є яскравим підтвердженням цього.

Чому це важливо

Головний меседж регулятора полягає в тому, що поточне рекордне подорожчання євро — це не криза гривні, а наслідок глобальної історії про ослаблення долара.

Ця ситуація наочно демонструє, наскільки глибоко українська економіка інтегрована у світову фінансову систему. Навіть в умовах воєнних обмежень на рух капіталу, глобальні тренди безпосередньо впливають на гаманці українців. Політика, що ухвалюється у Вашингтоні та Франкфурті, миттєво відображається на цінниках в українських магазинах.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондовий ринок, криптовалюта, Форекс
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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+30
penetrator1963
penetrator1963
4 липня 2025, 13:58
#
Если курс евро растёт по той причине, что дешевеет доллар, то в Украине никакого кардинального перехода от доллара к евро не произошло. потому что по логике, в противном случае дешевел бы доллар. а так все по-прежнему ориентируются на первую мировую валюту. а все рассказы, что он вот-вот схлопнется — это рассказы ни о чём.
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0
neverice
neverice
4 липня 2025, 14:32
#
Ніякого переходу до євро не було в принципі. Тут немає полумір. Курс гривні визначається лише відносно однієї валюти. Все інше — крос курс. Були розмови про заміну курсоутворення з долара на євро (що в цілому, логічно), але якось не пішло.
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