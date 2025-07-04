Чому євро б'є рекорди: НБУ пояснив причини різкого подорожчання

Нещодавнє різке зростання курсу євро , який вперше перевищив позначку 49 гривень, було спричинене переважно глобальними факторами, а не внутрішніми українськими процесами. Головною причиною стало ослаблення долара США щодо євро на міжнародних ринках на тлі змін у політиці США. Про це заявили в Національному банку України, пише LIGA.net.

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Глобальні тренди та невизначеність

У Національному банку пояснили, що ключовий вплив на світові ринки зараз має не стільки посилення торговельних протистоянь, скільки відчутне зростання загальної невизначеності. Це вже негативно позначилося на ділових очікуваннях у світі та призвело до ослаблення позицій долара.

«У результаті на тлі помірних змін курсу гривні до долара, до євро вона послабилася через коливання курсу євро до долара», — повідомили у Нацбанку.

Механізм крос-курсу

Регулятор нагадав, що в Україні основною курсоутворювальною валютою є долар США. Офіційний курс гривні до долара встановлюється за результатами торгів на українському міжбанківському ринку, де попит та пропозиція визначають його вартість.

Водночас офіційний курс гривні до євро та інших валют розраховується опосередковано — через крос-курс, тобто на основі співвідношення курсу євро до долара на міжнародних ринках та офіційного курсу гривні до долара.

Вплив на внутрішній ринок

В НБУ визнають, що на курс гривні впливають і внутрішні чинники, як-от стан платіжного балансу та локальний попит на валюту. Проте, як зазначає регулятор, вплив глобальних валютних трендів залишається значним, навіть попри запроваджені через війну обмеження на рух капіталу. Поточна ситуація з курсом євро є яскравим підтвердженням цього.

Чому це важливо

Головний меседж регулятора полягає в тому, що поточне рекордне подорожчання євро — це не криза гривні, а наслідок глобальної історії про ослаблення долара.

Ця ситуація наочно демонструє, наскільки глибоко українська економіка інтегрована у світову фінансову систему. Навіть в умовах воєнних обмежень на рух капіталу, глобальні тренди безпосередньо впливають на гаманці українців. Політика, що ухвалюється у Вашингтоні та Франкфурті, миттєво відображається на цінниках в українських магазинах.