МВФ відхилив план Пакистану щодо надання пільг майнерам

Міжнародний валютний фонд (МВФ) відхилив план влади Пакистану щодо субсидування тарифів для майнерів і деяких інших контрагентів. Про це пише Incrypted.

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МВФ занепокоєний загальним станом енергетичного сектору країни та вважає, що надання субсидій може поглибити кризу.

Нагадаємо, у вересні 2024 року міністерство запропонувало шестимісячний тарифний пакет для низки сфер, зокрема для криптомайнінгу, за ставкою в 23−24 рупії ($0,08) за 1 кВт⋅год. Однак МВФ виступив проти, і період надання пільг скоротили до трьох місяців.

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У листопаді 2024 року влада, як захід зі стимулювання споживання надлишкової електроенергії, запропонувала ввести субсидії. Однак МВФ відкинув і цей план, пославшись на те, що подібні «податкові канікули» можуть негативно вплинути на економіку.

За словами міністра, незважаючи на скептицизм МВФ, уряд продовжує роботу із зацікавленими сторонами. Також політик зазначив, що влада має намір розширити перелік заходів для припинення крадіжок електроенергії.

Нагадаємо

Наприкінці травня 2025 року влада Пакистануоголосила про те, що виділить додатково 2000 МВт надлишкової електроенергії на розвиток сфер майнінгу та ШІ. Однак МВФ розкритикував і цей крок, оскільки подібні заходи можуть негативно вплинути на ринок загалом.