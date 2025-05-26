Пакистан виділяє потужності 2000 МВт для майнінгу біткойнів

Пакистан виділив близько 4% (2000 МВт) потужності електромереж на майнінг біткоїнів. Про це пише Bloomberg .

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Що відомо

Країна зробила такий крок у рамках першого етапу загальнонаціональної ініціативи з підтримки майнінгу біткоїнів і центрів оброблення даних ШІ під час зусиль із легалізації криптовалюти та залучення іноземних інвестицій.

«Ініціатива, очолювана Пакистанською криптовалютною радою, також допоможе монетизувати надлишок енергії та створити високотехнологічні робочі місця», йдеться у заяві міністерства фінансів.

За словами міністерства, як очікується, проєкти з виробництва електроенергії на основі вугілля, такі як Sahiwal, China Hub і Port Oasim, які зараз працюють на 15% потужності, входять до переліку тих, які будуть перепрофільовані для цих зусиль.

Федеральний уряд Пакистану шукає інвестиції для підтримки економіки, яка ледве уникнула дефолту у 2023 році. Маючи приблизно 15−20 мільйонів користувачів криптовалют, країна прагне створити регуляторну базу для розвитку місцевої екосистеми та залучення світового капіталу.

У квітні вона залучила Чанпена Чжао, співзасновника найбільшої у світі криптовалютної біржі Binance, до створення платформи цифрових фінансів.

Крипторада також підписала початкову угоду з криптопроєктом президента США Дональда Трампа щодо прискорення інновацій у блокчейні.

Згідно із заявою Міністерства фінансів, країна привернула увагу світових криптомайнерів та компаній, що займаються інфраструктурою даних, в якій конкретні імена не розкриваються.