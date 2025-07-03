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3 липня 2025, 13:35

Standard Chartered прогнозує, що біткоїн досягне $200 000 до кінця року

Британський міжнародний фінансовий конгломерат Standard Chartered оптимістично налаштований щодо курсу біткоїна до кінця 2025 року, посилаючись на зростаючі корпоративні закупівлі та сильний приплив коштів у біржові фонди (ETF). Про це повідомляє Cointelegraph.

Британський міжнародний фінансовий конгломерат Standard Chartered оптимістично налаштований щодо курсу біткоїна до кінця 2025 року, посилаючись на зростаючі корпоративні закупівлі та сильний приплив коштів у біржові фонди (ETF).
Фото: pixabay.com

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Банк прогнозує, що біткоїн встановить нові максимуми на рівні $135 000 до кінця третього кварталу, а потім перевищить $200 000 до кінця 2025 року. Про це заявив керівник відділу дослідження цифрових активів банку Джефф Кендрік у звіті.

«Завдяки збільшенню інвесторських потоків, ми віримо, що BTC вийшов за межі попередньої динаміки, коли ціни падали через 18 місяців після циклу «халвінгу», — сказав Кендрік, додавши, що типова тенденція халвінгу могла б призвести до падіння цін у вересні або жовтні 2025 року.

Останній звіт підтверджує оптимістичний прогноз Standard Chartered щодо біткоїна — банк очікує зростання до $500 000 за монету до 2028 року.

Цикл халвінгу біткоїна більше не працює

У своєму новому аналізі Кендрік зосередився на потенційному впливі циклу халвінгу біткоїна — цінової моделі, пов'язаної з подіями халвінгу BTC, які відбуваються приблизно кожні чотири роки.

Зменшуючи винагороду за майнінг біткоїна на 50% при кожному халвінгу, події халвінгу BTC історично були пов'язані як з подальшими стрибками ціни, так і з подальшими корекціями.

Хоча два попередні цикли халвінгу у 2016 та 2020 роках призвели до падіння цін на біткоїн приблизно через 18 місяців після халвінгу, вплив останнього халвінгу біткоїна у квітні 2024 року, ймовірно, буде іншим завдяки новим факторам, таким як сильний приплив коштів у ETF та корпоративні закупівлі, припустив Кендрік.

«Ми очікуємо, що ціни відновлять свій висхідний тренд, підтримуваний продовженням сильних покупок ETF та корпоративних резервів біткоїна», — зазначив Кендрік, підкреслюючи, що обидва ці фактори були відсутні в попередніх циклах халвінгу.

Водночас Standard Chartered все ще не виключає, що ціна може бути дещо нестабільною наприкінці третього та на початку четвертого кварталу через побоювання щодо моделі корекції з попередніх халвінгів.

Відтік коштів з Bitcoin ETF після 15 днів притоку

Останні висновки Кендріка щодо бичачого впливу ETF та корпоративних покупок на противагу тиску від циклу халвінгу з'явилися тоді, коли спотові Bitcoin ETF зафіксували негативні потоки після 15 днів притоку.

За даними SoSoValue, американські спотові Bitcoin ETF зафіксували відтік у розмірі $342,3 мільйона у вівторок, що стало їхнім першим відтоком з 6 червня. Відтоки склали 7% від загального притоку в $4,8 мільярда, зафіксованого за 15 днів.

За словами Кендріка, потоки Bitcoin ETF та корпоративні закупівлі склали 245 000 BTC у другому кварталі.

«Ми очікуємо, що цей рівень буде перевищено як у третьому, так і в четвертому кварталах», — додав він.

На момент написання новини ціна біткоїна становить близько $109 570.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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