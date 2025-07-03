Світові центробанки у травні закупили 20,5 тонни золота

Світові центробанки у травні, за попередніми оцінками World Gold Council (WGC), збільшили обсяги золота у золотовалютних резервах на 20,5 тонни.

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Скільки купили золото

Це більше, ніж у квітні (15,6 тонн за уточненими даними), але все ще менше, ніж у середньому за останні 12 місяців (близько 27 тонн, підрахували аналітики WGC).

«Нове загострення конфлікту на Близькому Сході, можливо, посилило стратегічну привабливість золота для центральних банків, які прагнуть захистити резерви від геополітичних потрясінь», — зазначає аналітик WGC Марісса Салім.

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Найактивнішими покупцями золота у травні були Казахстан (збільшив запаси на 7,4 тонни), Туреччина (6,4 тонни), Польща (6,2 тонни), Китай (1,9 тонни), Чехія (1,6 тонни), Киргизія (1,3 тонни) та Камбоджа (1 тонна).

Лідером за обсягом продажів став центробанк Сінгапуру (мінус 5,4 тонни).

Нещодавно WGC провів опитування представників центробанків різних країн, нагадує Салім, і 43% респондентів зазначили, що їхня країна найближчого року закуповуватиме золото.

Роблячи такий висновок, респонденти посилаються на здатність золота диверсифікувати та хеджувати активи під час кризи та інфляції.