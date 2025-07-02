У Німеччині запустять регульований стейблкоїн з прив’язкою до євро

Дочірня компанія Deutsche Bank — DWS — Flow Traders і Galaxy повідомили, що їхнє спільне підприємство AllUnity планує випустити перший у Німеччині регульований стейблкоїн з прив’язкою до євро . Про це пише Incrypted.

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Що відомо

Організація вже отримала ліцензію установи електронних грошей (EMI) від Федерального управління фінансового нагляду BaFin. У заяві йдеться, що стейблкоїн EURAU відповідатиме європейському регламенту Markets in Crypto-Assets (MiCA).

Як зазначили в AllUnity, EURAU буде повністю забезпечений резервами та надаватиме прозорість на інституційному рівні завдяки регулярним звітам про резерви та дотриманню регуляторних вимог.

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Токен призначений для цілодобових миттєвих транскордонних розрахунків, а також для інтеграції в інфраструктуру регульованих фінансових установ, фінтех-платформ, як у Європі, так і за її межами, випливає з заяви.

Генеральний директор AllUnity Александер Гептнер прокоментував отримання ліцензії EMI від BaFin:

«Ця ліцензія — не просто подолання регуляторного бар'єра. Це фундаментальний крок до створення справді безпечної, прозорої та сумісної з вимогами регуляторів цифрової платіжної екосистеми для Європи та глобальних ринків».