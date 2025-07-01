Deutsche Bank планує запустити сервіс зі зберігання криптовалют

Один із найбільших банків Німеччини, Deutsche Bank AG, планує запустити власний сервіс для зберігання цифрових активів у 2026 році. Для розробки цієї пропозиції банк залучив технологічний підрозділ криптобіржі Bitpanda, а також продовжить співпрацю зі швейцарським провайдером Taurus SA. Про це у вівторок, 1 липня, повідомляє Bloomberg.

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Стратегічні партнери та плани

Корпоративний підрозділ Deutsche Bank, який вперше оголосив про плани щодо створення криптосервісу ще у 2022 році, тепер активно працює над його реалізацією. Партнерство з такими спеціалізованими компаніями, як Bitpanda Technology Solutions та Taurus, має на меті прискорити розробку та забезпечити високий технологічний рівень майбутньої послуги.

Варто зазначити, що Deutsche Bank є одним з інвесторів Taurus, взявши участь у раунді фінансування компанії на $65 мільйонів у 2023 році.

Сприятливе середовище для цифрових активів

Рішення Deutsche Bank про вихід на ринок зберігання криптовалют відбувається на тлі зростання інтересу до цифрових активів з боку великих фінансових установ. Цьому сприяє поява нових регуляторних правил у Європі та більш сприятливе середовище у США, де після обрання Дональда Трампа на ключові посади були призначені прихильники криптовалют.

Крім кастодіального сервісу, німецький банк також активно вивчає можливості роботи зі стейблкоїнами та токенізованими депозитами. Це може включати як випуск власного токена, так і приєднання до ширших індустріальних ініціатив.

Що таке кастодіальні послуги для криптовалют і чому вони потрібні банкам

Кастодіальні послуги для криптовалют — це сервіс зі зберігання та захисту цифрових активів від імені клієнта. Головне завдання кастодіана — безпечно зберігати приватні криптографічні ключі, які надають доступ до криптовалют. Втрата цих ключів означає безповоротну втрату самих активів, тому їхній захист є критично важливим.

Такі послуги є необхідною інфраструктурою для інституційних інвесторів (пенсійних фондів, інвестиційних компаній, хедж-фондів), які за законом та внутрішніми правилами не можуть просто зберігати активи на «флешці». Вони зобов'язані використовувати послуги кваліфікованих зберігачів (кастодіанів), що гарантують найвищий рівень безпеки, страхування та відповідність регуляторним нормам.

Для великих традиційних банків, як-от Deutsche Bank, надання кастодіальних послуг є логічним кроком. Це дозволяє їм зайти на новий, прибутковий ринок та запропонувати своїм існуючим великим клієнтам безпечний і регульований спосіб для інвестування в цифрові активи.