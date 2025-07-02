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2 липня 2025, 13:22

путін дозволив інвесторам з «недружніх країн» виводити гроші з росії

Президент росії владімір путін підписав указ, що створює можливість для залучення нових іноземних інвестицій на російські фінансові ринки, дозволяючи виводити капітал з країни всупереч санкційним обмеженням. Водночас активи «старих» інвесторів залишаються замороженими. Про це пише агентство Bloomberg.

Президент росії владімір путін підписав указ, що створює можливість для залучення нових іноземних інвестицій на російські фінансові ринки, дозволяючи виводити капітал з країни всупереч санкційним обмеженням.

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Що відомо

Згідно з новим указом, інвестори, зокрема з так званих «недружніх країн», зможуть вкладати кошти в російські цінні папери, не використовуючи спеціальні заблоковані рахунки. Замість них будуть створені номінальні рахунки нового типу.

Ключова відмінність полягає в тому, що ці нові рахунки дозволятимуть виводити капітал та отримані прибутки за межі росії. Таким чином, указ дає зрозуміти, що жорсткі обмеження на рух капіталу, запроваджені після 2022 року, не поширюватимуться на «свіжі гроші» від нових інвесторів.

Заморожені активи залишаються заблокованими

Водночас це рішення ніяк не вплине на долю грошей, які вже заморожені на старих рахунках. Ці кошти, що належать інвесторам, які вкладали гроші в російську економіку до повномасштабного вторгнення, залишаються заблокованими.

Після початку війни росія запровадила жорсткий контроль над рухом капіталу, що призвело до заморожування мільярдів доларів дивідендів, купонних виплат та доходів від продажу активів, що належать інвесторам із західних країн.

Голова центробанку росії ельвіра набіулліна раніше заявляла, що росії потрібні нові інвестиції, і тому «свіжий капітал» не повинен потрапляти під дію раніше запроваджених обмежень.

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Чому це важливо

Цей указ є відчайдушною спробою кремля залучити нові іноземні інвестиції у свою ізольовану економіку, яка перебуває під величезним тиском через військові витрати та санкції. Він створює дискримінаційну дворівневу систему: «старі» інвестори залишаються фінансовими заручниками, тоді як для «нових» розстеляють червону доріжку з обіцянкою не блокувати їхні гроші.

Головне питання полягає в тому, хто наважиться скористатися цією пропозицією. Це величезна авантюра з боку кремля, яка розрахована на інвесторів, готових ігнорувати колосальні політичні, репутаційні та юридичні ризики. Довіра до обіцянок уряду, який вже фактично конфіскував кошти попередніх інвесторів, є вкрай низькою.

Цей крок є сигналом слабкості. Він показує, що внутрішнього капіталу вже не вистачає для підтримки економіки, і кремль змушений шукати допомоги ззовні, навіть у тих, кого він називає «недружніми».

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондовий ринок, криптовалюта, Форекс
Джерело: Мінфін
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