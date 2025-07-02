Засновник Amazon Безос продав ще понад 3,3 мільйона акцій компанії

Засновник американського технологічного гіганта Amazon Джефф Безос продав ще понад 3,3 мільйона акцій компанії. Про це повідомляє CNBC .

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Що відомо

Безос продав понад 3,3 мільйона акцій своєї компанії на суму близько $736,7 мільйона.

Цей продаж є частиною раніше узгодженого плану, ухваленого Безосом у березні. За ним він планує продати ще до 25 мільйонів акцій Amazon до 29 травня 2026 року.

Зазначається, що Безос, який пішов з посади генерального директора Amazon у 2021 році, але залишається головою правління, в останні роки регулярно продавав акції компанії, хоча все ще залишається найбільшим індивідуальним її акціонером.

У лютому 2024 року він ухвалив аналогічний план, згідно з яким продав до 50 мільйонів акцій Amazon до кінця січня цього року.

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Сам Безос раніше заявляв, що щороку продаватиме акції Amazon на суму близько 1 мільярда доларів для фінансування своєї космічної компанії Blue Origin.

Він також пожертвував акції Day 1 Academies, своїй некомерційній організації, яка у кількох штатах будує мережу дошкільних закладів, де викладання ведеться за методом Монтессорі.