Національний депозитарій передадуть НБУ — меморандум з МВФ

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
2 липня 2025, 12:36

Національний депозитарій передадуть НБУ — меморандум з МВФ

Україна планує оптимізувати структуру власності Національного депозитарія України (НДУ), який є центральним депозитарієм країни. Про це йдеться в оновленому меморандумі співпраці з Міжнародним валютним фондом (МВФ) за результатами восьмого перегляду, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Україна планує оптимізувати структуру власності Національного депозитарія України (НДУ), який є центральним депозитарієм країни.
Фото: НБУ

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Цей крок має створити необхідні передумови для залучення міжнародних інвесторів, що є ключовим елементом цільової моделі інфраструктури ринку капіталу.

Згідно з документом, Україна розробить дорожню карту для сприяння передачі державної частки у статутному капіталі НДУ під управління Національного банку України. Цю дорожню карту має затвердити Рада з фінансової стабільності до кінця липня 2025 року.

Розширення доступу для іноземних інвесторів

Меморандум також наголошує, що НБУ та Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) вже запровадили необхідні механізми для прямого доступу іноземних інвесторів до ринкових боргових інструментів. Йдеться про муніципальні облігації та інші боргові інструменти, пов'язані з реконструкцією України.

НКЦПФР, НДУ та НБУ прагнутимуть встановити прямий зв'язок між українським центральним депозитарієм та іноземними центральними депозитаріями до кінця липня 2025 року. Це розширить доступ іноземних інвесторів до ширшого кола інструментів та ринків.

Читайте також: Маяки МВФ: що від України вимагає Фонд за отримання кредитів

Згідно з меморандумом, план дій щодо практичного впровадження цільової моделі інфраструктури ринку капіталу, розроблений Нацбанком у консультації з НКЦПФР, Міністерством фінансів та міжнародними фінансовими установами, мав бути готовий до кінця червня 2025 року. Однак наразі інформація про нього відсутня.

Станом на початок цього року структура власності НДУ була такою:

  • НБУ безпосередньо володів 25% акцій, а його Корпоративний пенсійний фонд — ще 10,9399%.
  • Державі в особі НКЦПФР належало 25%.
  • Ощадбанку — 24,9903%.
  • Укрексімбанку — 9,9903%.

Торік виторг Нацдепозитарія зріс на 2,7% - до 109,75 млн грн, тоді як чистий прибуток скоротився на 46,7% - до 8,98 млн грн.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 2 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами