Національний депозитарій передадуть НБУ — меморандум з МВФ

Україна планує оптимізувати структуру власності Національного депозитарія України (НДУ), який є центральним депозитарієм країни. Про це йдеться в оновленому меморандумі співпраці з Міжнародним валютним фондом (МВФ) за результатами восьмого перегляду, повідомляє Інтерфакс-Україна.

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Цей крок має створити необхідні передумови для залучення міжнародних інвесторів, що є ключовим елементом цільової моделі інфраструктури ринку капіталу.

Згідно з документом, Україна розробить дорожню карту для сприяння передачі державної частки у статутному капіталі НДУ під управління Національного банку України. Цю дорожню карту має затвердити Рада з фінансової стабільності до кінця липня 2025 року.

Розширення доступу для іноземних інвесторів

Меморандум також наголошує, що НБУ та Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) вже запровадили необхідні механізми для прямого доступу іноземних інвесторів до ринкових боргових інструментів. Йдеться про муніципальні облігації та інші боргові інструменти, пов'язані з реконструкцією України.

НКЦПФР, НДУ та НБУ прагнутимуть встановити прямий зв'язок між українським центральним депозитарієм та іноземними центральними депозитаріями до кінця липня 2025 року. Це розширить доступ іноземних інвесторів до ширшого кола інструментів та ринків.

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Згідно з меморандумом, план дій щодо практичного впровадження цільової моделі інфраструктури ринку капіталу, розроблений Нацбанком у консультації з НКЦПФР, Міністерством фінансів та міжнародними фінансовими установами, мав бути готовий до кінця червня 2025 року. Однак наразі інформація про нього відсутня.

Станом на початок цього року структура власності НДУ була такою:

НБУ безпосередньо володів 25% акцій, а його Корпоративний пенсійний фонд — ще 10,9399%.

Державі в особі НКЦПФР належало 25%.

Ощадбанку — 24,9903%.

Укрексімбанку — 9,9903%.

Торік виторг Нацдепозитарія зріс на 2,7% - до 109,75 млн грн, тоді як чистий прибуток скоротився на 46,7% - до 8,98 млн грн.