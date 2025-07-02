НБУ позбавив ліцензій і виключив з реєстру п’ять фінкомпаній

Національний банк на підставі власних заяв відкликав ліцензії на вид діяльності з надання фінансових послуг п’ятьом небанківським фінансовим установам. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

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Зокрема, установам відкликано ліцензії на діяльність фінансової компанії з правом здійснювати діяльність з надання таких фінансових послуг:

ТОВ «Фінансова компанія «Хуткопей» — надання коштів та банківських металів у кредит, факторинг;

ТОВ «Фінансова компанія «Кредитон» — надання коштів та банківських металів у кредит;

ТОВ «Сігмаур Фінанс» — надання коштів та банківських металів у кредит, факторинг, фінансовий лізинг, надання гарантій;

ТОВ «Фінансова компанія «Альтарес Фінанс» — надання коштів та банківських металів у кредит, факторинг.

Також, відкликано ліцензію на діяльність ломбарду:

ПТ «Ломбард Монарх» Андрус Р. Б. і Компанія" з правом здійснювати діяльність з надання фінансової послуги — надання коштів та банківських металів у кредит у вигляді ломбардних кредитів.

«Також зазначені компанії виключено з Державного реєстру фінансових установ у зв’язку із відкликанням ліцензій на вид діяльності з надання фінансових послуг відповідно до Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг», — йдеться у повідомленні.

Такі рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив на засіданні 27 червня 2025 року.