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2 липня 2025, 11:54

НБУ позбавив ліцензій і виключив з реєстру п’ять фінкомпаній

Національний банк на підставі власних заяв відкликав ліцензії на вид діяльності з надання фінансових послуг п’ятьом небанківським фінансовим установам. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Національний банк на підставі власних заяв відкликав ліцензії на вид діяльності з надання фінансових послуг п’ятьом небанківським фінансовим установам.
Фото: НБУ

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Зокрема, установам відкликано ліцензії на діяльність фінансової компанії з правом здійснювати діяльність з надання таких фінансових послуг:

  • ТОВ «Фінансова компанія «Хуткопей» — надання коштів та банківських металів у кредит, факторинг;
  • ТОВ «Фінансова компанія «Кредитон» — надання коштів та банківських металів у кредит;
  • ТОВ «Сігмаур Фінанс» — надання коштів та банківських металів у кредит, факторинг, фінансовий лізинг, надання гарантій;
  • ТОВ «Фінансова компанія «Альтарес Фінанс» — надання коштів та банківських металів у кредит, факторинг.

Також, відкликано ліцензію на діяльність ломбарду:

  • ПТ «Ломбард Монарх» Андрус Р. Б. і Компанія" з правом здійснювати діяльність з надання фінансової послуги — надання коштів та банківських металів у кредит у вигляді ломбардних кредитів.

«Також зазначені компанії виключено з Державного реєстру фінансових установ у зв’язку із відкликанням ліцензій на вид діяльності з надання фінансових послуг відповідно до Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг», — йдеться у повідомленні.

Такі рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив на засіданні 27 червня 2025 року.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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