До закриття міжбанку, 1 липня, курс долара зріс на 10 копійок у купівлі та продажу. Євро подорожчало на 23 копійки у купівлі та на 22 копійки продажу.
1 липня 2025, 17:40
Курс валют: гривня падає на міжбанку, а долар на готівковому ринку продається по 42 грн
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Відкриття 1 липня
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Закриття 1 липня
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Зміни
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41,75/41,78
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41,85/41,88
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10/10
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49,18/49,21
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49,41/49,43
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23/22
Середній курс на готівковому ринку: 41,50−42,05 грн/долар, 48,85−49,57 грн за євро.
Середній курс в обмінниках: долар торгується за 41,65−41,72, євро — 49,44−49,65 грн.
- долар — 41,81
- євро — 49,40 (новий максимум)
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Джерело: Мінфін
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