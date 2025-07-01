Компанія xAI Ілона Маска завершила залучення $5 млрд боргового фінансування та ще $5 млрд у вигляді стратегічних акціонерних інвестицій. Про це йдеться в повідомленні, опублікованому в акаунті Morgan Stanley у соцмережі X. Імена та частки інвесторів не розкриваються.
1 липня 2025, 18:44
ШІ-стартап Ілона Маска xAI залучив $10 млрд
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Що відомо
Стартап у галузі штучного інтелекту планує використовувати кошти для розширення інфраструктури ШІ через будівництво центрів обробки даних в умовах зростання конкуренції в галузі.
Боргове фінансування включає забезпечені облігації та термінові кредити, при цьому розміщення було перепідписано за участю великих глобальних боргових інвесторів, зазначили у банку.
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Нагадаємо
- На початку червня джерела Reuters повідомили, що xAI вела переговори про залучення близько $20 млрд акціонерного капіталу, що могло б оцінити компанію більш ніж $120 млрд.
- Деякі співрозмовники агентства сказали, що обговорювали оцінку до $200 млрд. Bloomberg пише, що до кінця першого кварталу 2025 року оцінка стартапу зросла до $80 млрд.
- xAI розробив чат-бот Grok, який працює на основі штучного інтелекту та виступає конкурентом аналогічного сервісу ChatGPT від американської компанії OpenAI.
Джерело: Мінфін
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