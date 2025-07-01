ШІ-стартап Ілона Маска xAI залучив $10 млрд

Компанія xAI Ілона Маска завершила залучення $5 млрд боргового фінансування та ще $5 млрд у вигляді стратегічних акціонерних інвестицій. Про це йдеться в повідомленні, опублікованому в акаунті Morgan Stanley у соцмережі X. Імена та частки інвесторів не розкриваються.

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Що відомо

Стартап у галузі штучного інтелекту планує використовувати кошти для розширення інфраструктури ШІ через будівництво центрів обробки даних в умовах зростання конкуренції в галузі.

Боргове фінансування включає забезпечені облігації та термінові кредити, при цьому розміщення було перепідписано за участю великих глобальних боргових інвесторів, зазначили у банку.

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