ШІ-стартап Маска xAI продає акції на $300 млн і планує залучити ще $5 млрд

Американський ШІ-стартап xAI Corp. Ілона Маска розпочав продаж акцій на суму $300 млн, повідомляє Financial Times з посиланням на джерела.

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Деталі

За підсумками розміщення компанія може бути оцінена у $113 млрд. Наприкінці 2024 року стартап отримав оцінку $45 млрд після інвестраунду, в ході якого він залучив кошти на $5 млрд.

Крім того, Morgan Stanley розмістить забезпечені облігації xAI і надасть стартапу кредити на загальну суму $5 млрд.

Нагадаємо

Компанія xAI була заснована Маском у липні 2023 року. Перша версія ШІ-моделі Grok була випущена у листопаді того ж року, остання, третя — у лютому 2025 року.

На початку травня цього року ЗМІ писали, що вартість xAI у рамках нового раунду залучення фінансування може сягнути $120 млрд.