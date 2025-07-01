Інфляція у єврозоні у червні прискорилася до 2%

У єврозоні у червні споживчі ціни в єврозоні у червні збільшилися на 2% у річному вираженні, за попередніми даними статистичного управління Eurostat. Таким чином, інфляція прискорилася порівняно з 1,9% у травні.

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Як змінилися ціни

Темпи зростання споживчих цін у єврозоні знаходяться у цільового показника Європейського центрального банку (ЄЦБ), що свідчить про те, що регулятору вдалося взяти інфляцію під контроль.

Підвищення цін на послуги в єврозоні у червні прискорилося до 3,3% із травневих 3,2%, вартості продуктів харчування, алкоголю та тютюну — сповільнилося до 3,1% із 3,2%.

Ціни на енергоносії знизилися на 2,7% після падіння на 3,6% у травні, промислові товари подорожчали на 0,5% (місяцем раніше — на 0,6%).

Темпи зростання споживчих цін без урахування вартості продуктів харчування та енергоносіїв (індекс CPI Core) у червні склали 2,3% у річному вираженні, як і місяцем раніше, збігшись із прогнозами ринку.

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Щодо травня споживчі ціни в єврозоні зросли на 0,3%.