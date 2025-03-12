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12 березня 2025, 14:47

Лагард попередила про зростання інфляції у єврозоні

Глава ЄЦБ Крістін Лагард заявила в середу, що економіка єврозони стикається з винятковими шоками через торговельні, оборонні та кліматичні проблеми, які підвищують ризик більш стійкого зростання цін у регіоні. Про це пише Reuters.

Глава ЄЦБ Крістін Лагард заявила в середу, що економіка єврозони стикається з винятковими шоками через торговельні, оборонні та кліматичні проблеми, які підвищують ризик більш стійкого зростання цін у регіоні.
Фото: Getty images

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Деталі

Ці фактори унеможливлюють ЄЦБ сигналізувати про наміри в політиці, але змушують банк посилити увагу до цільового рівня інфляції в 2% і визначити, як він реагує на різні шоки, заявила Лагард у своїй промові у Франкфурті.

З червня ЄЦБ шість разів знижував відсоткові ставки, але минулого тижня не дав чітких натяків на майбутню політику, залишивши ринки у стані невизначеності на фоні викликів з боку торгової політики адміністрації Трампа.

Також читайте: Інфляція в єврозоні прискорилася в січні до 2,5%

«Наші очікування дійсно були зруйновані за останні роки, і особливо за останні кілька тижнів», — заявила Лагард. «Ми спостерігали політичні рішення, які були б немислимі лише кілька місяців тому».

Фрагментація торгівлі, ймовірно, призведе до більш значних та руйнівних змін цін і, в принципі, може, як і додаткові витрати на оборону, призвести до вищої інфляції.

Але також існує ризик, що такі шоки нейтралізуватимуть один одного та усувати ціновий тиск, стверджує вона.

Ключове питання для ЄЦБ у тому, що інфляція реагує невідповідно сильніше великі шоки, ніж дрібні, і такі масштабні потрясіння можуть зробити інфляцію стійкішою.

Лагард не запропонувала конкретного вирішення цих проблем, але зазначила, що ЄЦБ має бути прозорим у своїх намірах.

Банк неспроможна обіцяти зберігати інфляцію лише на рівні 2% постійно і може дати конкретні вказівки у тому, куди рухається політика.

Але банк повинен вибудовувати політику так, щоб інфляція завжди прагнула до 2% у середньостроковій перспективі, та має визначити свою так звану функцію реакції, щоб компанії та домогосподарства завжди знали, як конкретний шок вплине на політику.

«Ми можемо бути зрозумілими щодо нашої функції реакції, і зокрема в тому, як на нас можуть впливати обставини, що змінюються, і на які дані ми будемо звертати увагу», — сказала вона.

🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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