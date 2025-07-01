У червні 2025 року продав на міжбанківському валютному ринку $2,961 млрд. На 1,3% більше, ніж у травні ($2,923 млрд). Про це йдеться в даних НБУ.
1 липня 2025, 17:45
Валютні інтервенції НБУ у червні сягнули майже $3 млрд
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Продаж валюти на міжбанку
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З початку року НБУ продав на міжбанку $17,544 млрд.
Джерело: Мінфін
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