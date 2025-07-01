Інституції вкладають 17,8 млрд $ у криптовалюту — пресейл XYZVerse готовий скористатися хвилею

Інституційні інвестори вкладають 17,8 млрд доларів у криптовалюти, що свідчить про нове зростання ринку. На тлі цього припливу передпродаж XYZVerse готовий скористатися зростаючим імпульсом альткойнів. Цей крок може суттєво вплинути на криптовалютний ландшафт.

Дізнайтеся, як XYZVerse планує скористатися цією хвилею і що це означає для майбутнього цифрових активів.

Недооцінена мем-монета $XYZ готується до лістингу на великій CEX

XYZVerse ($XYZ) — це мем-монета, яка потрапила в заголовки новин завдяки амбіційній заяві про зростання з 0,0001 до 0,1 долара під час передпродажу.

Наразі вона пройшла половину шляху, зібравши понад 14 мільйонів доларів, а ціна токена $XYZ зараз становить0,003333 долара.

На наступному, 13-му етапі передпродажу, вартість токена $XYZ зросте до 0,005 долара, що означає, що ранні інвестори мають шанс отримати більшу знижку.

Після передпродажу $XYZ буде розміщений на основних централізованих і децентралізованих біржах. Команда ще не розкрила подробиці, але опублікувала тизер великого запуску.

Створений для бійців, побудований для чемпіонів

XYZVerse створює спільноту для тих, хто прагне великих прибутків у криптовалюті — невгамовних, амбітних, тих, хто прагне домінувати. Це монета для справжніх бійців — для тих, чий менталітет співзвучний спортсменам і спортивним фанатам.

$XYZ — це токен для шукачів гострих відчуттів, які прагнуть знайти наступну популярну мем-монету.

Центральним персонажем історії XYZVerse є XYZepe — боєць на арені мем-монет, який бореться за підйом у рейтингах і прагне потрапити на вершину CoinMarketCap. Чи стане він наступним DOGE або SHIB? Час покаже.

Спільнота на першому місці

У XYZVerse спільнота керує всім. Активні учасники отримують значні винагороди, а команда виділила 10% від загального обсягу токенів — близько 10 мільярдів $XYZ — на айрдропи, що робить їх одними з найбільших в історії.

Завдяки надійній токеноміці, стратегічному лістингу на CEX і DEX, а також регулярному спалюванню токенів, $XYZ створений для перемоги. Кожен крок розрахований на те, щоб прискорити динаміку, стимулювати зростання ціни та об'єднати лояльну спільноту, яка розуміє, що це може бути початком чогось легендарного.

Ейрдропи, винагороди та багато іншого — приєднуйтесь до XYZVerse, щоб отримати всі переваги

ADA від Cardano: екологічна криптовалюта, що формує майбутнє

Cardano вносить потрясіння у світ криптовалют. Це платформа для створення смарт-контрактів, що означає, що люди можуть створювати на ній додатки, токени та ігри. Її власна монета, ADA, схожа на ETH від Ethereum. Користувачі можуть зберігати кошти, здійснювати платежі та ставити їх у мережу. Особливістю Cardano є його екологічний підхід. Він використовує систему доказу частки володіння під назвою Ouroboros, яка споживає набагато менше енергії, ніж системи, що використовуються іншими. Cardano також має два рівні в своєму блокчейні, що робить транзакції швидшими та ефективнішими.

ADA демонструє великий потенціал на сучасному ринку. Його технологія може обробляти до мільйона транзакцій на секунду, що є надзвичайним показником. З березня 2021 року власні токени Cardano забезпечують безпечну та недорогу взаємодію зі смарт-контрактами. Така ефективність та стійкість можуть привабити більше користувачів та розробників. З огляду на зростаючий інтерес ринку до екологічних та масштабованих рішень, ADA виділяється серед інших. Порівняно з іншими монетами, його орієнтація на енергоефективність та швидкість дає йому перевагу.

XRP: безкордонна валюта, що трансформує глобальні транзакції

XRP — це криптовалюта, що підтримується XRP Ledger. Створена як цифрова програмована валюта, вона виділяється своєю швидкістю, низькою вартістю та відкритістю. На відміну від традиційних валют, XRP працює на децентралізованій системі без центрального органу. Це означає, що транзакції є незворотними та безпечними, а для їх використання не потрібен банківський рахунок. Створена Джедом Маккалебом, Артуром Брітто та Девідом Шварцем, XRP була запущена з 100 мільярдами токенів. Компанія Ripple, яка підтримує розвиток XRP, отримала 80 мільярдів цих токенів для поліпшення ліквідності мережі та підтримки екосистеми. Технологія XRP спрямована на спрощення безперебійних переказів платежів між різними валютами. Швидкість і низькі комісії за транзакції роблять її привабливою для глобальних транзакцій, особливо в порівнянні з традиційними банківськими системами.

У поточному ринковому циклі XRP демонструє потенціал завдяки орієнтації на практичне застосування та партнерство з фінансовими установами. У той час як інші криптовалюти, такі як Bitcoin та Ethereum, привернули увагу своїми децентралізованими додатками та функцією збереження вартості, XRP завойовує нішу в сфері транскордонних платежів. З огляду на ринкові тенденції, що сприяють криптовалютам, які пропонують практичні рішення, XRP, ймовірно, відіграватиме значну роль у майбутньому цифрових фінансів.

Hyperliquid: на хвилі наступної хвилі децентралізованих фінансів

Hyperliquid викликає фурор у світі блокчейнів завдяки орієнтації на швидкість та ефективність децентралізованих фінансових додатків (DeFi). Він представляє новий блокчейн рівня 1, створений з нуля для задоволення високих вимог до продуктивності. В його основі лежить HyperBFT, спеціальна система, що забезпечує швидкість і безпеку транзакцій. На відміну від багатьох платформ, Hyperliquid пропонує децентралізовану безстрокову торгівлю безпосередньо на власному блокчейні без будь-яких комісій за газ. Це означає, що торгівля може бути швидшою та економічнішою для користувачів.

Однією з видатних особливостей є повністю вбудований в ланцюг реєстр замовлень, що є рідкістю серед децентралізованих бірж. Такий підхід забезпечує більшу прозорість і безпеку, оскільки всі угоди записуються в блокчейні і доступні для перегляду всім. Команда Hyperliquid складається з випускників провідних університетів, таких як Гарвард, Каліфорнійський технологічний інститут і Массачусетський технологічний інститут, що забезпечує багатий досвід і знання. На сучасному ринку, де масштабованість і низькі витрати є важливими питаннями, технологія Hyperliquid може виділити її серед інших монет. З огляду на постійні зміни в криптосфері, платформи, що пропонують реальні рішення, такі як Hyperliquid, можуть привернути увагу багатьох членів спільноти. Стежити за такими розробками може бути важливо для всіх, хто цікавиться майбутнім DeFi.

Pi Network: мобільна криптовалюта, яку можна майнити на телефоні

Уявіть, що ви видобуваєте криптовалюту без дорогих комп'ютерів і високих рахунків за електроенергію. Pi Network робить це можливим, дозволяючи видобувати монети Pi безпосередньо зі смартфона. Запущена в 2019 році випускниками Стенфорда, Pi прагне зробити цифрові гроші доступними для всіх. На відміну від Bitcoin, який вимагає потужного обладнання, Pi вимагає лише щоденного входу в додаток. Цей простий підхід дозволяє заробляти Pi, не витрачаючи заряд батареї та не використовуючи мобільний інтернет.

Pi Network використовує унікальну систему для захисту свого блокчейну. Замість енергоємних методів, вона покладається на мережу довірених користувачів. Додавши до свого кола 3−5 людей, яким ви довіряєте, ви допомагаєте побудувати глобальну мережу перевірених членів. Це створює безпеку без величезних обчислювальних потужностей. У час, коли багато хто турбується про вплив криптовалют на навколишнє середовище, Pi пропонує більш екологічну альтернативу. У міру відкриття своєї мережі Pi може стати привабливим варіантом на сучасному ринку. Простота використання та орієнтація на енергоефективність можуть виділити її серед інших цифрових валют.

Висновок

Такі монети, як ADA, XRP, HYPE та PI, є перспективними, але XYZVerse унікально поєднує мем-культуру та спорт, прагнучи стати провідною мем-монетою, що керується спільнотою та має значний потенціал зростання.

Більше інформації про XYZVerse (XYZ) ви можете знайти тут:

https://xyzverse.io/, https://t.me/xyzverse