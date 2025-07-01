Втрати від хакерських атак у криптоіндустрії в червні 2025 року знизилися на 56% порівняно з травнем, за даними аналітиків PeckShield. Сумарний збиток склав $111,6 млн, пише Incrypted.
1 липня 2025, 16:02
У червні криптоіндустрія втратила майже $112 млн через хакерські атаки
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Найбільші втрати
Найгучнішим інцидентом став злом іранської криптобіржі Nobitex, збиток від якого сягнув $82 млн. Мережевий рейд, як повідомлялося раніше, здійснили пов’язані з Ізраїлем хакери. Зокрема відповідальність за атаку взяла група Gonjeshke Darande, більш відома як Predatory Sparrow.
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Крім іранської біржі, у червні значних втрат зазнав проєкт ResupplyFi — $9,6 млн.
Команда протоколу заявила, що експлойт торкнувся тільки ринку wstUSR. Уразливість у його смартконтракті вже виявили, а повний звіт щодо інциденту розробники випустять пізніше.
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Джерело: Мінфін
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