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18 червня 2025, 15:54

Іранську криптовалютну біржу Nobitex зламали. Втрати становлять $82 мільйони

Іранську криптовалютну біржу Nobitex зламала пов'язана з Ізраїлем група хакерів-активістів Гонджешке Даранде, забравши майже $82 мільйони. Про це повідомляє Coindesk.

Іранську криптовалютну біржу Nobitex зламала пов'язана з Ізраїлем група хакерів-активістів Гонджешке Даранде, забравши майже $82 мільйони.

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Деталі

У дописі групи було написано: «Після Bank Sepah настала черга Nobitex», маючи на увазі їхню кібератаку на державного кредитора Ірану. Вони попередили, що внутрішні дані та вихідний код Nobitex будуть оприлюднені протягом дня, а будь-які активи, що залишилися на біржі, будуть «під загрозою».

Pump.fun та інші облікові записи Memecoin заблоковано на X.

Детектив ZachXBT, який працює в мережі, повідомив про підозрілі відтоки коштів на загальну суму $81,7 мільйона у TRX Tron та інші токени.

Викрадені кошти були знайдені в гаманці з використанням провокаційної адреси користувача: TKFuckiRGCTerroristsNoBiTEXy2r7mNX.

Оцінки викрадених коштів пізніше були оновлені до понад 82 мільйонів доларів, кошти були викрадені через блокчейни Bitcoin, Dogecoin та EVM з адрес, включаючи:

  • «0xffFFffFFFFFFFffFffFFffFFffFFFFFFFFFFFFDead»
  • «1FuckiRGCTerroristsNoBiTEXXXaAovLX»
  • «DFuckiRGCTerroristsNoBiTEXXXWLW65t».

Група назвала Nobitex «основною частиною мережі фінансування тероризму режиму», звинувативши її у допомозі Ірану ухилитися від міжнародних санкцій, забезпечуючи здійснення платежів на основі криптовалюти.

Nobitex, найбільша біржа Ірану, підтвердила атаку в публікації X, але не згадала та не підтвердила викрадені кошти.

На момент написання статті незрозуміло, який метод атаки використовував Гонжешке Даранде для здійснення експлойту. Злом стався на тлі шквалу кібератак та фізичних атак між Іраном та Ізраїлем.

Нагадаємо

  • 17 червня проізраїльська хактивістська група Predatory Sparrow заявила про успішну кібератаку на іранський банк Sepah, що належить Корпусу вартових Ісламської революції. Цей інцидент став частиною ширшої ескалації конфлікту між країнами, що включає як кібервійну, так і прямі військові дії. Деякі відділення Sepah були змушені припинити роботу, а клієнти скаржаться на неможливість доступу до своїх рахунків.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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