30 червня Виконавча рада Міжнародного валютного фонду завершила восьмий перегляд програми в рамках Механізму розширеного фінансування для України (Extended Fund Facility — EFF). Про це повідомляє Міністерство фінансів.
МВФ затвердив восьмий перегляд програми EFF. Україна отримає $500 млн
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Що це значить
У результаті успішного перегляду найближчим часом Україна отримає черговий девʼятий транш програми EFF в розмірі близько $500 млн.
Що кажуть в МВФ
У МВФ відзначили прогрес української сторони у виконанні умов програми EFF станом на кінець березня 2025 року.
Українська економіка зберігає стійкість, а показники виконання програми EFF залишаються високими, незважаючи на умови повномасштабної війни.
Всі кількісні критерії ефективності та індикативні цілі на кінець березня були досягнуті. Україна виконала два структурні маяки:
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Подано до Парламенту законодавчі зміни для запровадження вимог податкової звітності для операторів цифрових платформ.
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Опубліковано звіт щодо результатів зовнішнього аудиту НАБУ.
«За результатом успішного перегляду Україна отримає транш обсягом близько $500 млн вже найближчим часом. Таким чином, загальна сума виплат за програмою EFF становитиме $10,6 млрд. Вдячний команді Фонду за продуктивну роботу», — зазначив міністр фінансів Сергій Марченко.
Нагадаємо
- До Держбюджету вже надійшло вісім траншів у рамках програми МВФ EFF загальним обсягом близько $10,1 млрд із запланованих $15,5 млрд на період 2023−2027 років.
- 31 березня 2023 року Виконавча рада МВФ затвердила чотирирічну програму в рамках Механізму розширеного фінансування (EFF) для України з фінансуванням в розмірі близько 15,5 млрд доларів США (11,6 млрд СПЗ).
- Програма є частиною пакету міжнародної підтримки України на суму, яка наразі становить близько $152,9 млрд на 2023−2027 роки.
- З початку повномасштабного вторгнення Міжнародний валютний фонд є третім за величиною надавачем фінансової допомоги Україні, після Європейського Союзу та США.
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