МВФ затвердив восьмий перегляд програми EFF. Україна отримає $500 млн

30 червня Виконавча рада Міжнародного валютного фонду завершила восьмий перегляд програми в рамках Механізму розширеного фінансування для України (Extended Fund Facility — EFF). Про це повідомляє Міністерство фінансів.

►Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що це значить

У результаті успішного перегляду найближчим часом Україна отримає черговий девʼятий транш програми EFF в розмірі близько $500 млн.

Що кажуть в МВФ

У МВФ відзначили прогрес української сторони у виконанні умов програми EFF станом на кінець березня 2025 року.

Українська економіка зберігає стійкість, а показники виконання програми EFF залишаються високими, незважаючи на умови повномасштабної війни.

Всі кількісні критерії ефективності та індикативні цілі на кінець березня були досягнуті. Україна виконала два структурні маяки:

Подано до Парламенту законодавчі зміни для запровадження вимог податкової звітності для операторів цифрових платформ.

Опубліковано звіт щодо результатів зовнішнього аудиту НАБУ.

«За результатом успішного перегляду Україна отримає транш обсягом близько $500 млн вже найближчим часом. Таким чином, загальна сума виплат за програмою EFF становитиме $10,6 млрд. Вдячний команді Фонду за продуктивну роботу», — зазначив міністр фінансів Сергій Марченко.

Нагадаємо