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1 липня 2025, 12:43

Ціни на вживані авто в ЄС зросли на понад 5% за перше півріччя 2025 року

У першій половині 2025 року ціни на вживані автомобілі в Європейському Союзі зросли на 5,1%, що свідчить про високий попит і стабільність ринку. Про це йдеться у повідомленні Інституту дослідження авторинку.

У першій половині 2025 року ціни на вживані автомобілі в Європейському Союзі зросли на 5,1%, що свідчить про високий попит і стабільність ринку.
Фото: depositphotos

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Як змінилися ціни на вживані авто

У першій половині 2025 року ціни на бензинові автомобілі зросли, тоді як електромобілі значно подешевшали у порівнянні з минулим роком. Вартість бензинових авто збільшилася на 7,4% з початку року.

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На другому місці — дизельні автомобілі, ціни на які піднялися на 2,2% за цей же період. Гібриди та електромобілі залишалися відносно стабільними, з незначними коливаннями.

Бензинові автомобілі: Найвищі ціни серед усіх типів авто. Індекс у червні досяг 120,6. Порівняно з січнем, ціни зросли на 7,4%, а у порівнянні з червнем 2024 року — на 8,2%.

Дизельні автомобілі: Індекс у червні становив 113,5. З початку року їх вартість збільшилася на 2,2%, а в річному обчисленні — на 0,6%.

Гібридні автомобілі: У червні відбулося найбільше місячне зростання цін — +1,4%, що підняло індекс до 108,5. Загалом з початку року ціни зросли незначно (+0,1%), але все ще залишаються на 1,2% нижчими, ніж у червні 2024 року.

Електромобілі (BEV): Індекс зріс на 1,0% порівняно з травнем і склав 102,3. З початку року ціни залишаються практично незмінними (-0,2%), але у порівнянні з червнем 2024 року вони впали на 8,3%.

Після зростання цін з січня по квітень на ринку вживаних автомобілів у Європі зараз спостерігається стабілізація на високому рівні.

Попит на бензинові авто зростає, що призвело до збільшення їх вартості більше ніж на 8% у річному вимірі, тоді як ціни на вживані електромобілі помітно впали у порівнянні з минулим роком.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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