В Європі назвали найпопулярніший автомобіль з початку року

За підсумками перших п’яти місяців 2025 року Renault Clio став найпопулярнішим в Європі автомобілем. Його продажі зросли відносно аналогічного періоду минулого року на 7,7%. Нагадаємо, торік лідерство належало Dacia Sandero. Про це пише Укравтопром.