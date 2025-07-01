За підсумками перших п’яти місяців 2025 року Renault Clio став найпопулярнішим в Європі автомобілем. Його продажі зросли відносно аналогічного періоду минулого року на 7,7%. Нагадаємо, торік лідерство належало Dacia Sandero. Про це пише Укравтопром.
1 липня 2025, 10:09
В Європі назвали найпопулярніший автомобіль з початку року
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Топ-10 моделей на ринку нових авто Європи
- Renault Clio (+7,7%);
- Dacia Sandero (-8,4%);
- Volkswagen T-Roc (+0,3%);
- Volkswagen Golf (-16,7%);
- Volkswagen Tiguan (+11,8%);
- Dacia Duster (+7,1%);
- Citroen C3 (-10,9%);
- Opel Corsa (+7%);
- Toyota Yaris (-12,9%);
- Peugeot 2008 (+2,5%).
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Джерело: Мінфін
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