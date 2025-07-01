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1 липня 2025, 13:38

Японський індекс оптимізму Танкан зненацька зріс до 13 пунктів

Індекс Танкан, який оцінює рівень довіри до економіки Японії серед великих компаній переробної промисловості, у другому кварталі збільшився до 13 пунктів порівняно з 12 пунктами за попередні три місяці, повідомив Банк Японії.

Індекс Танкан, який оцінює рівень довіри до економіки Японії серед великих компаній переробної промисловості, у другому кварталі збільшився до 13 пунктів порівняно з 12 пунктами за попередні три місяці, повідомив Банк Японії.► Читайте сторінку «Мінфіна» у фейсбуці: головні фінансові новиниЦе стало несподіванкою для аналітиків, які прогнозували у середньому зниження до 10 пунктів, за даними Trading Economics.

► Читайте сторінку «Мінфіна» у фейсбуці: головні фінансові новини

Це стало несподіванкою для аналітиків, які прогнозували у середньому зниження до 10 пунктів, за даними Trading Economics.

Що означає зростання індексу

Позитивне значення індексу означає, що відсоток респондентів, які вважають ділове середовище сприятливим, виявився вищим за частку тих, хто дотримується іншої думки.

Поліпшення настроїв було відзначено серед виробників целюлози та паперу (до 29 пунктів з 18 пунктів), у хімічній промисловості (до 14 пунктів з 13 пунктів), у видобутку нафти та вугілля (до 9 пунктів з нуля), у чорній металургії (до мінус 3 пунктів з мінус 1 з 15 пунктів).

Читайте також: Японський індекс Nikkei завершив місяць найсильнішим зростанням з лютого 2024 року

Рівень індикатора не змінився у текстильній промисловості (нуль пунктів), у виробництві продуктів харчування та напоїв (8 пунктів), у сфері суднобудування та важкого машинобудування (27 пунктів). Погіршення було зазначено, зокрема, в автомобільній галузі (до 8 пунктів із 13 пунктів).

Індекс, що оцінює настрої невеликих підприємств переробної промисловості Японії, у квітні-червні опустився до 1 пункту з 2 пунктів у першому кварталі.

Індикатор, що оцінює поточний рівень довіри представників великих невиробничих компаній, знизився до 34 пунктів із 35 пунктів. Це збіглося з очікуваннями експертів.

Підіндекс очікувань провідних промислових корпорацій Японії щодо ділової кон'юнктури залишився на рівні 12 пунктів, компаній невиробничого сектора — знизився до 27 пунктів із 28 пунктів. Консенсус-прогноз передбачав падіння першого показника до 9 пунктів та піднесення другого до 29 пунктів.

Опитування Банку Японії також показало, що великі компанії планують у 2025 фінансовому році, який розпочався 1 квітня, збільшити капіталовкладення на 11,5%. За підсумками минулого фінроку їхнє зростання склало 7,5%.

Танкан розраховується Банком Японії щокварталу за підсумками опитування великих японських компаній та відображає рівень їхнього оптимізму.

ЦП надає великого значення цьому показнику, оскільки понад 99% із понад 8,9 тис. опитуваних компаній відповідають задані питання, що дозволяє відтворити досить повну картину що у економіці.

Нагадаємо

  • Японський фондовий індекс Nikkei 225 у понеділок зріс на 0,84%, закрившись на позначці 40 487 пунктів і досягнувши 11-місячного максимуму. За підсумками червня індекс показав приріст у 6,64%, що стало найкращим місячним показником з лютого 2024 року.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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