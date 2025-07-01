Японський індекс оптимізму Танкан зненацька зріс до 13 пунктів

Індекс Танкан, який оцінює рівень довіри до економіки Японії серед великих компаній переробної промисловості, у другому кварталі збільшився до 13 пунктів порівняно з 12 пунктами за попередні три місяці, повідомив Банк Японії.

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Це стало несподіванкою для аналітиків, які прогнозували у середньому зниження до 10 пунктів, за даними Trading Economics.

Що означає зростання індексу

Позитивне значення індексу означає, що відсоток респондентів, які вважають ділове середовище сприятливим, виявився вищим за частку тих, хто дотримується іншої думки.

Поліпшення настроїв було відзначено серед виробників целюлози та паперу (до 29 пунктів з 18 пунктів), у хімічній промисловості (до 14 пунктів з 13 пунктів), у видобутку нафти та вугілля (до 9 пунктів з нуля), у чорній металургії (до мінус 3 пунктів з мінус 1 з 15 пунктів).

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Рівень індикатора не змінився у текстильній промисловості (нуль пунктів), у виробництві продуктів харчування та напоїв (8 пунктів), у сфері суднобудування та важкого машинобудування (27 пунктів). Погіршення було зазначено, зокрема, в автомобільній галузі (до 8 пунктів із 13 пунктів).

Індекс, що оцінює настрої невеликих підприємств переробної промисловості Японії, у квітні-червні опустився до 1 пункту з 2 пунктів у першому кварталі.

Індикатор, що оцінює поточний рівень довіри представників великих невиробничих компаній, знизився до 34 пунктів із 35 пунктів. Це збіглося з очікуваннями експертів.

Підіндекс очікувань провідних промислових корпорацій Японії щодо ділової кон'юнктури залишився на рівні 12 пунктів, компаній невиробничого сектора — знизився до 27 пунктів із 28 пунктів. Консенсус-прогноз передбачав падіння першого показника до 9 пунктів та піднесення другого до 29 пунктів.

Опитування Банку Японії також показало, що великі компанії планують у 2025 фінансовому році, який розпочався 1 квітня, збільшити капіталовкладення на 11,5%. За підсумками минулого фінроку їхнє зростання склало 7,5%.

Танкан розраховується Банком Японії щокварталу за підсумками опитування великих японських компаній та відображає рівень їхнього оптимізму.

ЦП надає великого значення цьому показнику, оскільки понад 99% із понад 8,9 тис. опитуваних компаній відповідають задані питання, що дозволяє відтворити досить повну картину що у економіці.

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