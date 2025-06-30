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30 червня 2025, 10:51

Японський індекс Nikkei завершив місяць найсильнішим зростанням з лютого 2024 року

Японський фондовий індекс Nikkei 225 у понеділок зріс на 0,84%, закрившись на позначці 40 487 пунктів та досягнувши 11-місячного максимуму. За підсумками червня індекс показав приріст у 6,64%, що стало найкращим місячним показником з лютого 2024 року. Про це у понеділок, 30 червня, пише Trading Economics.

Японський фондовий індекс Nikkei 225 у понеділок зріс на 0,84%, закрившись на позначці 40 487 пунктів та досягнувши 11-місячного максимуму.

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Глобальний оптимізм як драйвер зростання

Зростання японського ринку відбулося слідом за глобальним ралі на ринках акцій, очолюваним Волл-стріт, де основні американські індекси сягнули рекордних рівнів. Ключовими факторами, що підтримали оптимізм інвесторів, стали зниження ризиків, пов'язаних із торговельними митами, та зростання очікувань щодо більш глибокого зниження процентних ставок Федеральною резервною системою США.

Торгівельна напруженість та внутрішні дані

Водночас позитивні настрої інвесторів збереглися попри низку негативних факторів. По-перше, торгівельна напруженість між Японією та США залишається невирішеною. Основним спірним питанням є 25% американське мито на імпорт японських автомобілів, і прогресу в переговорах наразі не спостерігається.

По-друге, дані щодо промислового виробництва в Японії за травень виявилися гіршими за очікування аналітиків. Проте ринок проігнорував ці новини, зосередившись на глобальному позитиві.

Лідерами зростання на ринку стали акції технологічних компаній, зокрема гарні результати показали Disco (+1,4%), Advantest (+0,5%), Tokyo Electron (+0,3%), SoftBank Group (+3,8%) та Metaplanet (+10,5%).

Як політика ФРС США впливає на фондовий ринок Японії

Політика Федеральної резервної системи (ФРС) США має значний, але часто суперечливий вплив на японський фондовий ринок. Існує два основні механізми:

  • Глобальний апетит до ризику: Коли ФРС сигналізує про зниження процентних ставок, це робить американські облігації менш привабливими і стимулює інвесторів по всьому світу вкладати гроші в більш ризикові активи, як-от акції. Ця хвиля глобального оптимізму зазвичай доходить і до Японії, підштовхуючи індекс Nikkei вгору.
  • Курс єни: Очікування зниження ставок у США зазвичай призводить до ослаблення долара та зміцнення японської єни. Для японського фондового ринку це, як правило, негативний фактор. Більшість компаній в індексі Nikkei (Toyota, Sony, Panasonic тощо) — це великі експортери. Сильніша єна означає, що їхні прибутки, отримані за кордоном у доларах, при конвертації в єни стають меншими, що негативно впливає на їхню звітність та ціни акцій.

Таким чином, виникає дилема: очікування зниження ставок ФРС створює позитивний настрій на ринку, але водночас створює ризик зміцнення єни, що шкодить прибуткам японських компаній.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондовий ринок, криптовалюта, Форекс
Джерело: Мінфін
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