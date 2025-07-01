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1 липня 2025, 10:48

НБУ схвалив Білу книгу з управління ESG-ризиками у фінсекторі. Що це означає

Правління Національного банку після публічного обговорення схвалило Білу книгу з управління екологічними, соціальними та управлінськими ризиками у фінансовому секторі. Про це йдеться у повідомленні НБУ.

Правління Національного банку після публічного обговорення схвалило Білу книгу з управління екологічними, соціальними та управлінськими ризиками у фінансовому секторі.
Фото: depositphotos

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Що це означає

Схвалення Білої книги є черговим кроком для наближення регулювання фінансового сектору України до норм ЄС у межах Європейського зеленого курсу та відповідних правил збору, аналізу і розкриття інформації про ESG-ризики, а також управління ними.

Біла книга відповідно до концепції оновлення Політики з розвитку сталого фінансування окреслює бачення майбутнього стану управління ESG-ризиками фінансового сектору та визначає, зокрема:

  • передумови для управління ESG-ризиками у фінансовому секторі України, у тому числі рівень відповідних ризиків, стан регулювання в цій сфері та мандат Національного банку;
  • вектор розвитку регулювання, зокрема перспективні вимоги до продуктів та видів діяльності, побудови системи корпоративного управління та управління ризиками, розкриття інформації;
  • перспективне бачення управління ESG-ризиками безпосередньо у фінансовому секторі України, що включає імплементацію управління цими ризиками в систему корпоративного управління та внутрішнього контролю, належну оцінку, упровадження оптимальних процесів збору та обробки інформації клієнтів, розкриття інформації тощо.

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Побудова системи управління ESG-ризиками передбачає поетапне впровадження вимог для фінансового сектору.

На першому етапі (протягом 2025−2026 років) основні вимоги стосуватимуться банків, на другому етапі (із 2026 до 2030 року) — інших суспільно важливих фінустанов, що мають значний вплив на сталий розвиток та вищу експозицію до ESG-ризиків.

Схвалена Біла книга стане дороговказом для подальшого розроблення рекомендацій і нормативно-правових актів Національного банку, спрямованих на забезпечення сталого розвитку і зменшення впливу ESG-ризиків на фінансовий ринок та економіку загалом для підтримання фінансової стабільності.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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