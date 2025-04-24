НБУ оприлюднив Білу книгу з управління ESG ризиками у фінансовому секторі

Нацбанк оприлюднив для обговорення проєкт Білої книги з управління екологічними, соціальними та управлінськими (Environmental, Social, and Governance — ESG) ризиками у фінансовому секторі. Про це йдеться у повідомленні НБУ .

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Що відомо

Біла книга відповідно до концепції оновлення Політики з розвитку сталого фінансування окреслює бачення майбутнього стану управління ESG ризиками фінансового сектору, що сприятиме сталому розвитку і зменшуватиме вплив цих ризиків на фінансовий ринок та економіку загалом для підтримання фінансової стабільності.

ESG ризики в контексті Білої книги — це ризики будь-якого негативного фінансового чи репутаційного впливу через поточний або потенційний вплив ESG факторів на фінансову установу, її контрагентів або інвестиції та кредити. Увага сконцентрована на упередженні наслідків саме негативного впливу.

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Україна прямує до ЄС, тож дороговказом для нашої країни в цьому напрямі стали європейські правила. В ЄС ще у 2019 році було проголошено Європейський зелений курс, що передбачає перехід до кліматично нейтральної Європи до 2050 року. В ЄС вже ухвалено низку норм зі збору, аналізу та розкриття інформації про ESG ризики та управління ними. Ці норми потрібно буде поступово імплементувати в Україні.

Що визначає Біла книга

передумови для управління ESG ризиками у фінансовому секторі України, зокрема рівень відповідних ризиків, стан регулювання в цій сфері та мандат Національного банку;

вектор розвитку регулювання, у тому числі перспективні вимоги до продуктів та видів діяльності, побудови системи корпоративного управління та управління ризиками, розкриття інформації;

перспективне бачення управління ESG ризиками безпосередньо у фінансовому секторі України, що включає імплементацію управління цими ризиками в систему корпоративного управління та внутрішнього контролю, належну оцінку, упровадження оптимальних процесів збору та обробки інформації клієнтів, розкриття інформації тощо.

«У перспективі оцінка стану управління ESG ризиками стане невід'ємним елементом діяльності фінансових установ, — прокоментувала перший заступник Голови Національного банку Катерина Рожкова. — У діалозі з ринком, іншими державними установами та нашими міжнародними партнерами, зокрема ЄЦБ та іншими інституціями ЄС, ми знайдемо оптимальний шлях імплементації європейських стандартів сталого розвитку, адже це питання виживання та гармонійного поступу в мінливих умовах сьогодення».