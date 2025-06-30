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30 червня 2025, 19:46

Ганійський седі та рубль: експерт назвав валюти, які найбільше зросли у парі з доларом

Перші шість місяців 2025 року відзначилися значними коливаннями на світовому валютному ринку. Серед лідерів зростання відносно долара США опинилися валюти Гани та росії, тоді як аргентинський песо та турецька ліра зазнали найбільших втрат. Водночас євро продемонстрував значне зміцнення. Про це у понеділок, 30 червня, написав фінансовий аналітик Андрій Шевчишин у Facebook.

Перші шість місяців 2025 року відзначилися значними коливаннями на світовому валютному ринку.

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Лідери зростання

За перше півріччя 2025 року, не враховуючи дорогоцінні метали, найбільше зміцнення до долара США показали:

  • Ганійський седі: +42%
  • Російський рубль: +41,3% (за рахунок податку на експорт й стимулятора імпорту)
  • Угорський форінт: +16,4%

Основні аутсайдери

У списку валют, що зазнали найбільшого падіння відносно долара, опинилися країни, що переживають глибокі економічні кризи:

  • Аргентинське песо: -13,5%
  • Турецька ліра: -11,3%
  • Ліванський фунт: -9,1%

Динаміка євро та гривні

Ключовою тенденцією першого півріччя стало значне зміцнення євро, яке додало 13,1% відносно долара. Така динаміка, з одного боку, підвищує привабливість європейської валюти для інвесторів, але з іншого — створює довгострокові проблеми для експортноорієнтованої економіки Євросоюзу.

Українська гривня за цей період продемонструвала відносну стабільність до долара, зміцнившись на 0,8%. Однак через різке зростання євро на світових ринках, гривня щодо європейської валюти суттєво впала, оновивши історичні мінімуми.

Читайте також: Гривня знову оновила історичний мінімум щодо євро: НБУ встановив курси на вівторок

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондовий ринок, криптовалюта, Форекс
Джерело: Мінфін
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