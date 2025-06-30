Кабмін вніс у Раду законопроєкт про зміни до держбюджету

Кабмін вніс до Верховної Ради проєкт закону «Про внесення змін до закону „Про державний бюджет на 2025 рік“ щодо фінансового забезпечення сектору безпеки і оборони та вирішення першочергових питань». Відповідний урядовий законопроєкт зареєстровано у Верховній Раді у понеділок, 30 червня, за № 13439.