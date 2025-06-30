Кабмін вніс до Верховної Ради проєкт закону «Про внесення змін до закону „Про державний бюджет на 2025 рік“ щодо фінансового забезпечення сектору безпеки і оборони та вирішення першочергових питань». Відповідний урядовий законопроєкт зареєстровано у Верховній Раді у понеділок, 30 червня, за № 13439.
30 червня 2025, 17:16
Кабмін вніс у Раду законопроєкт про зміни до держбюджету
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Текст самого законопроєкту та супровідні документи до нього поки що не опубліковані.
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Нагадаємо
- У п'ятницю, 27 червня, Кабінет Міністрів України схвалив Бюджетну декларацію на 2026−2028 роки. Цей комплексний документ визначає основні параметри та орієнтири бюджетної політики на середньострокову перспективу.
Бюджетна декларація на 2026−2028 роки стане основою для складання проєкту Державного бюджету на 2026 рік. Документ містить загальні показники доходів і фінансування держбюджету, граничні показники видатків, розмір мінімальної заробітної плати, прожитковий мінімум та інші цілі державної політики.
Джерело: Мінфін
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