Якщо ви загубили техпаспорт, пошкодили його, змінили номерні знаки чи просто хочете перейти на цифровий формат — усе можна зробити онлайн у Дії. Про це в телеграм-каналі написав міністр Мінцифри Михайло Федоров.
30 червня 2025, 17:10
Заміна техпаспорта онлайн — нова послуга в «Дії»
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Як скористатися послугою
Через застосунок «Дія» в розділі Сервіси оберіть розділ Водієві та Заміна техпаспорта. Наступним кроком підписуєте заяву та вказуєте зручний спосіб доставки — відділення або кур'єр Укрпошти.
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Послуга доступна, якщо:
- вам 18 або більше років;
- у Дії є податковий номер (РНОКПП);
- маєте біометричний документ у Дії: паспорт або посвідку;
- ви власник авто й маєте свідоцтво про реєстрацію.
Джерело: Мінфін
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