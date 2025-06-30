За перші п’ять місяців 2025 року резиденти «Дія.City» сплатили майже 12 млрд грн податків — це на 5,4 млрд грн більше, ніж у відповідному періоді 2024 року. Найбільший внесок у бюджет забезпечили податок на доходи фізосіб, ПДВ та податок на прибуток. Про це повідомив голова Податкового комітету Данило Гетманцев.
30 червня 2025, 16:24
Резиденти «Дія.City» сплатили майже 12 млрд грн податків за п’ять місяців 2025 року
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Деталі
Станом на 1 червня 2025 року в реєстрі резидентів «Дія.City» налічувалося 1 880 юридичних осіб, з яких 761 обрали сплату податків за спрощеною системою (ПнВК).
Частка таких платників становить 40,5% і поступово знижується порівняно з попередніми періодами.
За січень-травень 2025 року резиденти «Дія.City» сплатили до бюджету 11,9 млрд грн (без урахування ЄСВ), з яких 5,8 млрд грн внесли платники ПнВК.
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Це на 5,4 млрд грн більше, ніж за аналогічний період 2024 року, зокрема спрощена система забезпечила приріст у 2,8 млрд грн. З них:
- Податок на прибуток за січень-травень 2025 року склав 2,1 млрд грн, з них 0,5 млрд грн сплатили платники ПнВК, що на 0,4 млрд грн більше, ніж у той самий період 2024 року (зростання ПнВК — 0,1 млрд грн).
- Податок на додану вартість становив 3,5 млрд грн, з них 2,1 млрд грн — від платників ПнВК, що на 1,5 млрд грн більше за аналогічний період 2024 року (зростання ПнВК — 0,8 млрд грн).
- Податок і збір на доходи фізичних осіб сягнули 5,9 млрд грн, у тому числі 3,1 млрд грн — від платників ПнВК, що на 5,5 млрд грн більше порівняно з минулим роком (зростання ПнВК — 1,9 млрд грн).
Джерело: Мінфін
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