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24 червня 2025, 8:39

Понад 300 defense​ tech-компаній доєдналися до Дія.Сіty

Дедалі більше українських і міжнародних розробників оборонних технологій обирають спеціальний правовий та податковий режим Дія.City для розвитку своїх проектів. До простору вже приєдналися понад 300 компаній, що працюють у сфері defense tech. Про це йдеться у повідомленні Мінцифри.

Дедалі більше українських і міжнародних розробників оборонних технологій обирають спеціальний правовий та податковий режим Дія.

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Деталі

Після початку повномасштабного вторгнення Уряд розширив перелік видів діяльності, з якими компанії можуть отримати резидентство Дія.City. Це дало можливість виробникам технологічної продукції для оборонного сектору скористатися перевагами простору. Відтоді українська defense tech-екосистема почала активно зростати в межах Дія.City.

Читайте також: Резиденти «Дія.City» поповнили бюджет на 8 млрд грн за перший квартал 2025 року

Серед компаній-резидентів — як лідери галузі, так і перспективні стартапи, що працюють над інноваційними рішеннями в таких сферах:

  • дрони та БпАК;
  • розмінування;
  • РЕБ та зв’язок;
  • тепловізійні приціли, прилади нічного бачення;
  • навчальні симулятори;
  • навігаційні системи;
  • роботизовані комплекси;
  • комплектуючі для дронів;
  • програмне забезпечення для галузі;
  • системи ППО;
  • аеростатні системи тощо.

Які переваги

Завдяки резидентству в Дія.Сіty оборонні компанії отримують інструменти для розвитку та масштабування бізнесу, як-от:

  • спеціальний податковий режим, зокрема можливість використовувати податок на виведений капітал (ПнВК) для реінвестування коштів у розвиток промисловості;
  • гнучкі формати співпраці з фахівцями;
  • інструменти для залучення венчурних інвестицій;
  • механізми захисту інтелектуальної власності;
  • резидентство як один з критеріїв для бронювання працівників.

Які компанії можуть доєднатися до Дія.City

  • проектують, виробляють або обслуговують безпілотні літальні апарати;
  • створюють роботизовані системи;
  • навчають операторів дронів;
  • розробляють батареї, акумулятори, навігаційні системи та інші комплектуючі для дронів;
  • мають R&D, ведуть науково-дослідну діяльність або створюють технологічні продукти для оборонної сфери.

Нагадаємо

  • «Дія.City» залишається драйвером ІТ-галузі, яка генерує 8% ВВП України", — додав Федоров. За прогнозами Мінцифри, до кінця 2025 року кількість резидентів може перевищити 2 000, а податки сягнути 30 млрд грн за рік, якщо війна не внесе корективи. Аналітики DOU зазначають, що GIG-контракти стають популярнішими, що може залучити більше фрилансерів до режиму.
Джерело: Мінфін
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