Дедалі більше українських і міжнародних розробників оборонних технологій обирають спеціальний правовий та податковий режим Дія.City для розвитку своїх проектів. До простору вже приєдналися понад 300 компаній, що працюють у сфері defense tech. Про це йдеться у повідомленні Мінцифри.
24 червня 2025, 8:39
Понад 300 defense tech-компаній доєдналися до Дія.Сіty
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Деталі
Після початку повномасштабного вторгнення Уряд розширив перелік видів діяльності, з якими компанії можуть отримати резидентство Дія.City. Це дало можливість виробникам технологічної продукції для оборонного сектору скористатися перевагами простору. Відтоді українська defense tech-екосистема почала активно зростати в межах Дія.City.
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Серед компаній-резидентів — як лідери галузі, так і перспективні стартапи, що працюють над інноваційними рішеннями в таких сферах:
- дрони та БпАК;
- розмінування;
- РЕБ та зв’язок;
- тепловізійні приціли, прилади нічного бачення;
- навчальні симулятори;
- навігаційні системи;
- роботизовані комплекси;
- комплектуючі для дронів;
- програмне забезпечення для галузі;
- системи ППО;
- аеростатні системи тощо.
Які переваги
Завдяки резидентству в Дія.Сіty оборонні компанії отримують інструменти для розвитку та масштабування бізнесу, як-от:
- спеціальний податковий режим, зокрема можливість використовувати податок на виведений капітал (ПнВК) для реінвестування коштів у розвиток промисловості;
- гнучкі формати співпраці з фахівцями;
- інструменти для залучення венчурних інвестицій;
- механізми захисту інтелектуальної власності;
- резидентство як один з критеріїв для бронювання працівників.
Які компанії можуть доєднатися до Дія.City
- проектують, виробляють або обслуговують безпілотні літальні апарати;
- створюють роботизовані системи;
- навчають операторів дронів;
- розробляють батареї, акумулятори, навігаційні системи та інші комплектуючі для дронів;
- мають R&D, ведуть науково-дослідну діяльність або створюють технологічні продукти для оборонної сфери.
Нагадаємо
- «Дія.City» залишається драйвером ІТ-галузі, яка генерує 8% ВВП України", — додав Федоров. За прогнозами Мінцифри, до кінця 2025 року кількість резидентів може перевищити 2 000, а податки сягнути 30 млрд грн за рік, якщо війна не внесе корективи. Аналітики DOU зазначають, що GIG-контракти стають популярнішими, що може залучити більше фрилансерів до режиму.
Джерело: Мінфін
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